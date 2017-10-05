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Karaca Home Zuchex Fuarı’nın gözdesiydi

05 Ekim 2017 Perşembe 15:16
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Karaca Home Zuchex Fuarı’nın gözdesiydi Tasarımları ile yaşam alanlarına stil katan, ev tekstilinin lider markası Karaca Home, Tüyap’ta bin metrekarelik dev alanı ile ziyaretçilerini ağırladı.

Karaca Home Zuchex Fuarı'nın gözdesiydi
Karaca Home, İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Uluslararası Züccaciye, Ev ve Mutfak Eşyaları, Dekoratif & Hediyelik ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı Zuchex 2017’de, bin metrekarelik alanı ile 7. kez yerini aldı. Dünya trendlerini yakından takip ederek özgün tasarımlar sunan Karaca Home, her sene yüzlerce markanın katılımıyla gerçekleşen Zuchex Fuarı’nda yepyeni Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonunu ve yeni evlenecek çiftlere özel, farklı tarzlara hitap eden şık çeyiz setlerini sergiledi. Karaca Home, inovasyona verdiği önem ile ev tekstili sektöründe farklı kumaş teknolojilerini kullanarak hazırladığı yepyeni ürünleriyle standında iş ortaklarını ağırladı. Karaca Home’un siyah beyaz desenlerin ahengini bir araya getiren Piano serisi, yumuşacık pamuklu Cotton Comfort koleksiyonu, minikler için özel tasarlanmış bebek koleksiyonu ve gençlik enerjisini yansıtan genç koleksiyonları da ziyaretçilerle buluştu. Karaca Home, ayrıca ev tekstil koleksiyonlarıyla kombinlenerek yaşam alanlarını hareketlendiren aksesuar ürünlerini fuara taşıdı. Karaca Home Genel Müdürü Bahadır Örsoğlu “Bu sene 7. kez yerimizi aldığımız Zuchex Fuarı’nda ziyaretçilerimizle buluşmaktan büyük keyif duyduk. Standımızda her tarza hitap eden yeni sezon koleksiyonlarımızı ve yepyeni ürünlerimizi sergiledik. Fuara gelen yerli, yabancı birçok üretici, yatırımcı ile de tekstil sektöründeki son gelişmeleri değerlendirme fırsatı elde ettik. Karaca Home olarak ziyaretçilerin büyük ilgisiyle gerçekleşen fuar etkinliklerinde yer almaya ve yepyeni ürünlerle yaşam alanlarına renk katmaya devam edeceğiz” dedi. Karaca Home 1. Hall’deki fuar alanında her köşede bambaşka bir konsept yaratarak, ziyaretçilerin farklı tarzlarda dekore edilmiş ortamları deneyimlemelerini sağladı.
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