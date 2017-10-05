Karaca büyümeye devam ediyor

Karaca Grubu İcra Kurulu Üyesi Bülent Anlatıcı, Türkiye genelinde bin 100 bayiye sahip olduklarını söyleyerek, “AVM’lerde Karaca Shop şeklinde 128 tane mağazamız var. Bunun dışında 60’a yakın franchising mağazamız, 40’a yakın shop’umuz mevcut. Yaklaşık 14 ülkede 26 tane kendi mağazamız var. Karaca olarak büyümeye devam ediyoruz. Karaca Home, Emsan ve Jumbo da Karaca içerisinde yer alıyor, gerçekten bu markalarla büyük bir aile olduk. Türkiye’nin her noktasına ulaşıyoruz” dedi.



“HER YIL OLDUĞU GİBİ YENİLİKLERE DEVAM EDİYORUZ”

Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Uluslararası Züccaciye, Ev ve Mutfak Eşyaları, Dekoratif & Hediyelik ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı Zuchex 2017’ye katılarak yeni ürünlerini sergilediklerini belirten Anlatıcı, “Fuar çok büyük bir katılımla gerçekleşti. Karaca, her yıl olduğu gibi yeniliklere devam ediyor. Bu yıl da yeni ürünlerimiz ve kampanyalarımız mevcut. Türkiye’de bir ilk olan İnci serimize yeni yuvarlak porselen takımları ilave ettik. Herkesin alabileceği şekilde de bir kampanya yaptık. Evlilik paketi diye uygun fiyatlı bir kampanya gerçekleştirdik. Küçük elektrikli ev aletlerinde yeni ürünlerimiz var. Örneğin yeni ürünümüz olan semaver, Türkiye’de bir ilk olmaya aday. Yine favorilerimiz arasında yer alan çatal bıçak serilerimizi fuarda sergiledik. Fuarda Karaca’nın tüm yeniliklerini görücüye çıkarmış olduk” diye konuştu.



“ULUSLARARASI MARKA HÜVİYETİNE BÜRÜNDÜK”

Yurtdışında mağaza açmaya devam ettiklerine değinen Anlatıcı, “Hollanda, İngiltere, İsviçre, Avusturya, İran, Ukrayna, Azerbaycan, Fas ve Tunus’ta mağazamız var. Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde mağazalara sahibiz. Suudi Arabistan’da 3. mağazamızı açtık. Karaca, artık uluslararası bir marka hüviyetine büründü. Yurtdışında aynı Türkiye’de olduğu gibi Karaca ismi altında mağazalar açarak, yurtdışındaki insanlara Karaca ürünlerini gösteriyoruz ve satışlarımızı artırıyoruz” şeklinde konuştu. Karaca olarak devamlı kendilerini yenilediklerini ve bayileriyle de üst seviyede iletişim halinde olduklarını ifade eden Anlatıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan İnci porseleni tüketiciyle tanıştırdık. ‘Fine pearl’ serisi Türkiye’de hatta dünyada bizden başka kimse tarafından üretilmiyor.”