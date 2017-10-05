Çocuklarla nasıl oyun oynanmalı?

Oyun, çocuğun tüm gelişim aşamalarını destekleyen en önemli öğrenme ortamlarından biri. Oyunlar, çocukların psikomotor, dil, bilişsel, sosyal duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini olumlu yönde destekliyor. Aynı zamanda çocuk, oyunları sayesinde gerçek dünyayı keşfetme ve araştırma içerisine girer, çevresindeki nesneleri tanır, anlamlandırır ve hatta duygu ve düşüncelerini oyun yoluyla dışa aktarıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bol bol oyun oynaması ve doğru oyun davranışlarını sergilemesi tavsiye ediliyor.



DOĞRU OYUN DAVRANIŞLARI NELERDİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Alabay, ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynarken dikkat etmesi gereken davranışları ele aldı. Anne ve babanın çocukla oyun oynarken, çoğunlukla fark etmeden de olsa, birtakım yanlış davranışlar sergileyebildiğini, bu yanlış davranışların çocuğu oyundan soğutabildiğini ve oyundan aldığı keyfi ve hazzı azaltabildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Alabay, şunları söyledi: “Örneğin birçok ebeveyn çocuklarıyla birlikte oyun oynarken sürekli çocuğuna bir şey öğretme çabasına girer. Ebeveynler, çocukları ile birlikte oyun oynarken, sayı saydırma, nesnelerin isimlerini bilmesini isteme veya renkleri-şekilleri tanıma gibi süreçleri çocuk istemese de yaptırmaya yönelir. Oyunlar kavram öğretimi için kullanılabilecek doğru bir metottur, ancak ebeveynler, çocukla oynadığı her oyunda kavram öğretmek zorunda değildir. Çünkü bu belli bir süre sonra çocuğa sıkıcı gelir. Bu nedenle ebeveynler çocukların serbest oyunlar kurmasına izin verilmeli ve oyunlarına onlar istedikçe dahil olunmalı.”



“EMİR KİPİ KULLANMAYIN”

Anne ve babanın, çocukla oyun oynarken emir kipi kullanmaktan mümkün olduğunca uzak durması gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Alabay, “‘Yerdeki legoyu al, üstüne koy’, ‘Tavşan gibi zıpla’ şeklindeki emir cümlelerinden kaçınıp, ‘Yerdeki legolarla neler yapabiliriz?’, ‘Tavşan gibi zıplamaya ne dersin?’ şeklindeki cümleleri tercih etmeliyiz. Diğer taraftan çocuklarla birlikte oyun oynarken cümlelerimizi olumsuz yapıda kurmamaya dikkat etmeliyiz. Bunun yerine çocuğun oyunlarını tanımlayıcı cümleler kurmalıyız” dedi.