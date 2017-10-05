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"Çiftçimizi baş tacı edeceğiz"

05 Ekim 2017 Perşembe 17:19
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımın ana vatanı olan ülkemizde gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak için dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyerek, “Sektörü geliştirecek, üreticilerin refahını artıracak, tüketicilere de sağlıklı ve kaliteli gıdanın sunulmasını sağlayacak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz faaliyetler 80 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Çünkü gıdasını üretemeyen milletler, tam özgür ve bağımsız olamazlar. Bu sebeple eli nasırlı çiftçimizi, üreticimizi baş tacı edeceğiz” diyor.

Dünya nüfusunun yüzde 40’ının istihdam edildiği tarım sektörü, dünyadaki yoksulların yüzde 75’inin birincil geçim kaynağını oluşturuyor. 1 milyar insanın aşırı yoksul ve 800 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu dünyada, 1,4 milyar insan da obezite ile mücadele ediyor. 23,8 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı ile her geçen gün tarımsal üretimini artıran Türkiye, bu üretimiyle 80 milyona ulaşan nüfusunu, 3 milyonu aşan mülteciyi ve yaklaşık 30 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’de tarım, bugün 186 ülkeye bin 500 çeşitten fazla tarımsal ürün ihraç eden bir sektör konumuna ulaşmış durumda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımın ana vatanı olan ülkemizde gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak için dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, sektörü geliştirecek, üreticilerin refahını artıracak, tüketicilere de sağlıklı ve kaliteli gıdanın sunulmasını sağlayacak önemli çalışmalar yapıyor. Bu süreçte; sektörün kısa, orta ve uzun vadeli politikaları ve hedeflerini belirledikten sonra uygulamaya geçiren Bakanlık, tarımda 2023 yılı hedeflerini de bu doğrultuda oluşturdu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımda sürdürülebilir ve pozitif büyümeye sahip, nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, rekabet gücünü artırmış bir sektörü hedeflediklerini söylüyor. Dr. Fakıbaba, 2023 yılında; tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılası 150 milyar dolara ulaşmış, tarımsal ihracatı 40 milyar doları aşmış, 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması ile parçalı arazilerini birleştirmiş, 8,5 milyon hektar ekonomik olarak sulanabilir alanlarının tamamını sulamaya açmış, dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmanın temel hedefleri arasında yer aldığını ifade ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin gıda ve tarım politikaları, toprak ve sulama çalışmaları, gıda ve tarımda yapılan çalışmalar, bakanlığın hayvancılıkla ilgili projeleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hedefleri konusunda EKOVİTRİN’in sorularını yanıtladı.


Özel Röportajın devamı...
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