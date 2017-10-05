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"BAŞARIMIN SIRRI İŞE ODAKLANMAK VE SABIR"

05 Ekim 2017 Perşembe 15:40
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Sabo İcra Kurulu Üyesi Ahmet Eler, başarısının sırlarını, ‘öncelikle işe odaklanmak, ekiple çok doğru ve sürdürülebilir bir iletişim tarzı geliştirmek, sektör içerisinde farklı firmalarla sürekli iletişim halinde olmak ve çok çalışmak’ olarak özetliyor.

Sabo’nun kuruluş öyküsü, yarım asır önce İstanbul Beyoğlu’nda açılan ayakkabı mağazası ile başlıyor. Yeniliklere ve gelişime önem veren Sabo’nun ticaret hayatında her yıl daha da büyüdüğünü görüyoruz. Ayakkabı işine tutkuyla bağlı yatırımcısı ve çalışanları sayesinde bugün ayakkabı sektörünün farklı dallarında faaliyet gösteren ve birbirini besleyen kurumsal entegre bir şirket haline dönüşen Sabo’nun yönetiminde ise Ahmet Eler bulunuyor. 40 yaşında genç bir yönetici olan Ahmet Eler’in kariyerinde ise pek çok başarılara imza attığına şahit oluyoruz. Başarısının sırlarını, ‘öncelikle işe odaklanmak, ekiple çok doğru ve sürdürülebilir bir iletişim tarzı geliştirmek, sektör içerisinde farklı firmalarla sürekli iletişim halinde olmak ve çok çalışmak’ olarak özetleyen Eler, genç girişimcilere de şu önerilerde bulunuyor: “Gençler, öncelikle paraya değil işe odaklanmalılar. Sabırlı olmalılar. En önemli şey sabır. İşlerin iyi gitmediği dönemlerde motivasyonlarını yüksek tutmalılar. Çok çalışmalılar ama gençlerin sadece yaptıkları işe odaklanmayıp biraz da çevresel faktörler ve pazardaki diğer oyuncularla da doğru iletişim kurmalarını tavsiye ederim.” Sabo İcra Kurulu Üyesi Ahmet Eler, Sabo’nun kuruluş öyküsünü, hedeflerini, başarısının sırlarını, genç girişimcilere önerilerini ve Türkiye ekonomisi hakkındaki değerlendirmelerini Ekovitrin’e anlattı.

Söyleşinin devamı...
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