TÜRKMENİSTAN’DA 2017 SAĞLIK VE MUTLULUK YILI

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov: Sağlık ve Mutluluk yılı – yüksek hedeflere doğru. Türkmenistan 2016 yılı sonuna iyi sosyoekonomik büyüme göstergeleri, tüm bölge için önemli olan büyük projeleri başarıyla hayata geçirerek, yarına güvenle bakıyor ve yeni – 2017 yılını görkemle karşılayarak, Bağımsız, Tarafsız Devletin şanlı yıl kaydında bir sonraki sayfayı açıyor.



2017 yılı Türkmenistan için şanlı bir yıl olacak, öncelikle Türkmenistan Devlet Başkanı seçimleri düzenlenecek, seçimlere hazırlık güçlü tempo ile devam ediyor. Türkmenistan’da seçimler öncesi dönem devam ediyor, bu sırada üst düzey devlet makamına dokuz aday kaydedildi, bugünlerde onlar milli televizyon aracılığıyla ve merkezi basında programlarını sunmaktalar. Yakında seçmenler ile görüşmeler başlayacak. 12 Şubat’ta ise her bir Türkmenistan vatandaşı geleceğe yönelik tüm sorumluluk ile kendi iradesini beyan ederek, aziz Vatanımızın ve tüm halkın gelecekteki kaderi konusunda umut beslediği kişiye oyunu verecek.



Bir başka önemli olay – ülkemiz için sıra dışı olay olmakla birlikte, bu olay uzlaştırıcı devlet olarak ülkemizin uluslararası yerini genişletmeye, Türkmenistan’ın spor saygınlığını arttırmaya ve nüfusun sağlığını pekiştirmeye yönelik kapsamlı çalışmaya uzun vadeli destek vermeye yöneltilmiştir. Bu olay Kapalı alan ve Savaş sanatı V Asya Oyunları olmakla birlikte, bu oyunlar eylül ayında Aşkabat’ta inşa edilmekte olan ve Orta Asya’da eşi benzeri olmayan Olimpiyat kentinde düzenlenecek. Oyunlar aşamaları boyun geniş kapsama ulaşarak, Okyanusya dahil olmak üzere 62 dünya ülkesinden 5 binden fazla sporcuyu bir araya getirecek, bu ise Aziada tarihinde eşi benzeri bulunmayan bir olaydır.



Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov 2017 yılında gerçekleşecek büyük olayları göz önünde bulundurarak, bu yılı ‘Sağlık ve Mutluluk yılı’ sloganı kapsamında geçirmeye teklif etti. Böylece, Devlet Başkanımızın başlattığı bir seneyi bir toplum açısından önemli bir konuta adamaya yönelik muhteşem gelenek devam ederek, ülkemizin güncel kalkınmasını ve başarısını, halkımızın esenliğini, her bir bireyin olanaklarını açan hayat değerlerinin anlamını içermiştir.



Ülkemizin sağlık sistemini dünya standartları seviyesine ulaştıran Devlet Başkanımızın belirttiği gibi, sağlık kavramı – bu sadece hastalıkları önlemeyi değil, aynı zamanda yaşam güvenliğini, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve ulaşılabilirliğini arttırmayı, sporun, sağlıklı beslenmenin geliştirilmesini, ailede çocuğu terbiyeleme ve eğitim verme konularını, anneyi ve çocuğu destekleme, demografi, çevre, yaşam koşullarını, hukuki korumayı ve diğerlerini de içermektedir.



2017 yılı sloganında iki kavram – sağlık ve mutluluk birbirine uymaktadır. Bu uyum mantıklıdır: sağlıklı insan büyük projeleri oluşturmakla sınırlı kalmayıp, onları hayata geçirme hevesine de sahiptir. Sağlıklı toplum – bu yüksek motivasyonlu ve hedefe yönelik insanların toplumu olmakla birlikte, bu insanlar ortak hedefler üzerine birleşiyorlar, bu ise ülkede istikrarlı sosyo-politik durum ve istikrarlı kalkınma, vatandaş ve demokrasi olgunluğudur. Böyle toplum özgünlüğünü koruyarak, geleneklerine, değerlerine sadıklığını devam ettiriyor ve olumlu gelişmelere açık olan öncü yenilikleri hevesle kabul ediyor.

Mutluluk – bu kalbin kıvılcımı olmakla birlikte, çalışmaya, hedefe akılın, iradenin ve ilhamın kuvvetini aşılamaktadır. Beklendiği gibi, yılın programına sağlık, aktif yaşam ilkelerini yerleştirmeyi, toplumsal beden eğitimi – spor hareketini öğütlemeyi, milletin medeni ve manevi mayasını arttırmayı öngören etkinlikler dahil olacaktır.

Sağlık ve Mutluluk yılının esas hedefleri arasında yaşam açısından önemli projeleri ve çocukları spor yapmaya teşvik etme, vatandaşlığı ve vatanseverliği terbiyeleme, büyümekte olan nesli manevi-ahlak açısından geliştirmeye yönelik projeleri destekleme gibi görevler bulunmaktadır.