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Trump'un güvenliği New York'a pahalıya mal oldu

07 Aralık 2016 Çarşamba 11:31
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New York Belediyesi, Trump'un güvenliği için harcayacağı 35 milyon doları Washington'dan istedi

Trump'un güvenliği New York'a pahalıya mal oldu
NEW YORK (AA) - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'un güvenliği için harcayacağı 35 milyon doları federal yönetimden almak için Beyaz Saray'a mektup gönderdi.

New York Belediye Başkanı Blasio, ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı mektupta, New York Polis Teşkilatının (NYPD) Trump karşıtı büyük protesto gösterilerine sahne olan Trump Tower'in etrafındaki sıkı güvenlik tedbirleri için yapılmakta olan harcamanın karşılanması amacıyla Washington yönetiminden 35 milyon dolar ek bütçe talep etti.

New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito tarafından da imzalanan mektupta Blasio, "Trump için ABD'nin en nüfuslu ve kalabalık kentinde personel ihtiyacı, coğrafi alan ve süre bakımından eşi görülmemiş güvenlik ihtiyacı" olduğu ifadesine yer verdi.

Blasio, önceki gün yaptığı açıklamada da Trump'un başkanlık yarışını kazandığının kesinleşmesinden itibaren Beyaz Saray'a taşınacağı 20 Ocak 2017 tarihine kadar olan sürede Trump Tower'in güvenliğinin sağlanması için toplam 35 milyon dolarlık bir harcama yapılacağını ve bunu federal yönetimin ödemesi gerektiğini bildirmişti. 

- 5. Cadde esnafı tepkili 

Trump’un seçimden sonraki görüşmelerini Manhattan'da 5. Cadde’deki Trump Tower’da yapması, New York Belediyesine bağlı NYPD ile Gizli Servis birimlerinin güvenlik giderlerinin artmasına neden oldu. 5. Cadde'deki lüks mağazaların bulunduğu Trump Tower etrafındaki sokakların trafiğe kapatılması, satışları düşen bölge esnafının tepkisine yol açarken, emlakçıların reklamlarında "Gizli Servis güvenliğini" müşterilerine avantaj olarak sundukları dikkat çekti.

Trump'un eşi Melania Trump'un 10 yaşındaki oğlu Barron'un eğitimi nedeniyle New York'ta kalma kararı alması ve Beyaz Saray’a taşınmayacağını bildirmesi yanında, Trump ailesinin diğer fertlerinin de New York'ta yaşaması, New York Belediyesi ve Gizli Servis yetkililerinin güvenlik önlemlerinin ve bu konudaki harcamaların devamı anlamına geliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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