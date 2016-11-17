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"TRUMP’IN BAŞKANLIĞI KÜRESEL BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR"

17 Kasım 2016 Perşembe 17:41
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Fitch Ratings, ABD’de başkanlık seçimini Cumhuriyeti aday Donald Trump’ın kazanmasının küresel belirsizlikleri artırdığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ve ABD’nin politikalarına ilişkin mevcut belirsizliğin, birçok diğer ülkenin görünümü için de farklı derecelerde belirsizlik oluşturduğu belirtildi. 

Değerlendirmede, “Seçimin geniş kapsamlı ülke reytingleri üzerindeki etkisinin kısa vadede ortaya çıkması olası değil. Fakat ABD’nin dünya üzerindeki ekonomik etkisi, üstün diplomatik ve askeri rolü dikkate alındığında, ABD’nin politikasındaki kaymaların küresel etkileri olabilir. Daha korumacı ve daha fazla tek yanlı dış politika olasılığı küresel yayılma riski açısından iki potansiyel risk kaynağı durumunda.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Donald Trump’ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yeniden müzakere etmek istemesinin Kanada ve Meksika ekonomileri üzerinde olumsuz etkilerinin görülebileceği belirtildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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