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Somali'de bombalı saldırı

25 Ocak 2017 Çarşamba 13:03
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Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Somali'de bombalı saldırı
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı gerçekleştirildi.

Sağlık ekipleri, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını belirterek, yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğunu aktardı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Anadolu Haber Ajansı
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