Rusya'da metroda patlama: En az 10 ölü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda iki ayrı patlama meydana geldi.

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, St. Petersburg metrosundaki patlamada şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

İkinci patlama Teknoloji Enstitüsü istasyonunda

Rus Ria-Novosti ajansının haberine göre ise, St. Petersburg metrosu Teknoloji Enstitüsü istasyonunda da patlama meydana geldi. Metrodaki ilk patlama "Sennaya Ploşad" istasyonunda yaşanmıştı.

"Terör saldırısı da ihtimaller arasında"

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamalarla ilgili terör saldırısının ihtimaller arasında olduğunu söyledi. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu Haber Ajansı