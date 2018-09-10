Jack Ma gelecek yıl emekli olacak

Çin'in e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jack Ma, bu sabah yaptığı açıklamada, görevini bir sene sonra şirketin CEO'su Daniel Zhang'a devredeceğini duyurdu.

Aslen İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, bugün Çin'de Öğretmenler Günü kutlanması dolayısıyla yaptığı açıklamasında, Alibaba'nın 20. yıldönümünde, yani gelecek yıl 10 Eylül'de, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılacağını ve görevini Daniel Zhang'ın devralacağını ifade etti.

Alibaba'daki ortaklığını ve ortaklık mekanizmasına katkılarını sürdüreceğine işaret eden Ma, gelecekte eğitime yoğunlaşacağını dile getirdi.