İSRAİL'İN "EZAN YASAĞI" YASA TASARISINA TEPKİLER

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, İsrail'de ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren kanun tasarısına tepki göstererek, buna izin verilmeyeceğini belirtti.

Heniyye, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde Akluk Camisi'nin açılışı sonrası yaptığı açıklamada, "İslam ümmetinin inancına dokunmak, enerji ve direnişlerini yükseltir. 'Ezan savaşı' İsrail hapishanelerinden Kudüs ve çevresine taşındı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "ezan yasağı" tasarısını "etkisiz bir karar" olarak niteleyen Heniyye, Kudüs ve çevresindeki Filistinlilerin bu kararın uygulanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

- "Ezan, Kudüs ve çevresinde susmayacaktır"

Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da Akluk Camisi'nde verdiği hutbede söz konusu girişiminin "İslam dini ve ümmetine savaş açma" anlamına geldiğini söyledi.

Bahr, "İsrail, Kudüs ve çevresinde İslami kimliği yok etmeye çalışıyor. Bu kararın onaylanmasına sessiz kalmayacağız. Ezan, Kudüs ve çevresinde susmayacaktır." dedi.

İsrail'de ezanın 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, çarşamba günü İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Tasarının, yasalaşması için iki oturumda daha onaylanması gerekiyor.

İsrail yönetimi, hapishanelerdeki Müslümanlara da bazen ezanı yasağı uyguluyor.

Anadolu Haber Ajansı