banner181

banner213
banner210
Ana SayfaDÜNYA

İNGİLTERE’DE HİZMET SEKTÖRÜ HIZ KESTİ

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:04
Bu haber 430 kez okundu

İngiltere’de hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri Endeksi ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 53,8 seviyesinden 53,2 seviyesine geriledi

İNGİLTERE'DE HİZMET SEKTÖRÜ HIZ KESTİ
LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 53.2 seviyesine gerileyerek hız kesti.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü PMI ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 53,8 seviyesinden 53,2 seviyesine geriledi. 

İngiltere’de ağustos ayında hizmet sektörü PMI verisi geçen yılın eylül ayından bu yana en düşük büyümeyi kaydetmiş oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor. 

Veriye ilişkin olarak IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, “Hizmet sektörü PMI verisi yaz aylarında ekonomide yavaşlamanın olduğunu gösteriyor. Her ne kadar ekonomideki veriler üçüncü çeyrekte yüzde 0,3'lük bir büyümeye işaret etse de büyüme ivmesi yok oluyor.” ifadelerini kullandı. 

Williamson, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin ekonomiyi baskıladığını belirterek, artan fiyat baskısı nedeniyle önümüzdeki aylarda ülkede enflasyonun yüzde 3 seviyesine çıkabileceğini söyledi. 

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında bir önceki ayda kaydettiği 51,9 seviyesinden 51,1 seviyesine gerilemiş, son bir yılın en düşük büyümesini göstermişti. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.