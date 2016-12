"HER ÜZGÜN YÜZ DEPRESYON DEMEK DEĞİLDİR"

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi'nden Klinik Psikolog Betül Uzun, "Her üzgün ve ağlayan yüz, depresyon belirtisi değildir. Fakat kişinin herhangi bir olay yaşamasından sonra yaşam kalitesinde bozulmaların olması, zamanla yıkıcılığın geçmemesi veya artması gibi sonuçlar depresyonun habercisi olabilir" ifadelerini kullandı. Depresyon belirtileri ve alınabilecek önlemler hakkında bilgiler veren Uzun, havaların soğumasıyla beraber özellikle depresyonun ruh sağlığını tehdit ettiğini bildirdi. Uzmanlara göre kış mevsiminde depresyon yaşayan insan sayısının daha fazla olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti: "Günümüzde birçoğumuz, arkadaş veya aile ortamında herhangi bir mutsuzluğumuzu dile getirdiğimizde 'acaba depresyonda mısın' sorusuyla karşı karşıya kalmışızdır. Depresyon kelimesinin günlük hayatta bu kadar yoğun kullanılması, durumun önemini ve yardım gerektirdiğini gözden kaçırmamıza neden olabilmektedir. Peki, bir moda akımı gibi hepimizin diline pelesenk olan bu depresyon nedir, onu nasıl tanırız ve hayatımızdan nasıl uğurlarız?



Öncelikle bilinmesi gerekir ki kişinin depresyonda olup olmadığının ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik çalışmalarla tespit edilmesi en sağlıklı olanıdır. Çünkü her üzgün ve ağlayan yüz, depresyon belirtisi değildir. Örneğin, günlük yaşamda hepimiz girdiğimiz bir tartışma sonrası mutsuz olup bu durumun sıkıntısını yaşamaya devam edebiliriz. Her insan için bu gibi durumlar üzücüdür ve mutsuz olmak beklenen bir tepkidir. Fakat kişinin herhangi bir olay yaşamasından sonra yaşam kalitesinde bozulmaların olması, zamanla yıkıcılığın geçmemesi veya artması gibi sonuçlar depresyonun habercisi olabilir."



Psikolog Uzun, kişinin depresyon tanısını karşılaması için bazı belirtilerin belli bir süre devam etmesi gerektiğini ifade etti. "Üzüntü, isteksizlik, durgunluk ve ümitsizlik hali, değersiz olduğuna inanma, uyku ve yemek düzeninde farklılıklar, aile ve sosyal ortamlardan kaçınma, dikkat problemleri ve hatta intihar düşüncesi gibi belirtilerin olduğu ve en az iki hafta sürdüğü tablo depresyon olarak tanımlanır" diyen Uzun, depresyonda olan her kişi için bu belirtilerin ve şiddetinin değişiklik gösterebileceğini dile getirdi.









-"Atılması gereken ilk adım bir uzmandan yardım almak"



Depresyonda olduğuna inanan kişilerin, profesyonel yardım yerine kuaföre gitmek veya alışveriş yapmak gibi aktivitelerle durumun çözüleceğine inanabildiğini belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Belirti ve şiddetine göre hiçbir müdahale yapılmadan da kişiler bu durumdan bazen kurtulabilir ya da her insana iyi geldiği gibi alışveriş yapmak depresyondaki bir kişiye de pekala iyi gelebilir, ancak kesin çözüm bir uzmandan destek almaktan geçer. Havaların soğumasıyla beraber, özellikle depresyonun sıkça kapımızı çaldığını biliyoruz. Hatta soğuk rüzgarların esmesi ile boy gösteren depresyon için 'ruhun üşümesi' tanımı yapılmaktadır. Kış aylarında depresyon riskinin artmaması veya kış ayının misafiri olan depresyonun uzun soluklu olmaması için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Öncelikle soğuk havalarda da size iyi geleceklerin listesini yapın ve olabildiğince hayata geçirin. Soğukların artmasıyla yataktan çıkmama yönündeki isteğinizi olabildiğince duymayın ve sabahları uyanmak için kendinize sebepler bulun. Enerjinizin düşmemesi için beslenmenize olabildiğince özen gösterin. Depresyon için yapılabileceklerin listesi oldukça uzun olabilir. Yapılanlar bazen koruyucu bir önlem bazen ise tedavinin çok önemli bir parçasıdır. Fakat bilinmesi gerekir ki atılması gereken ilk adım, depresyonun kapımızı çaldığını düşünüyorsak bir uzmandan yardım almaktır."

Anadolu Haber Ajansı