FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ AÇIKLAMALARI

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, bu yıl bitmeden iki kez daha faiz artırılmasının doğru olacağını söyledi.

Fischer, CNBC'ye verdiği mülakatta, Fed'in para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fed'in Donald Trump yönetiminin attığı adımları dikkatle izlediğini belirten Fischer, "Bazı yasa tasarıları ortaya çıkar çıkmaz ekonomiyi etkiler. Bu durumun yönetimin ilk günleri için geçerli olduğunu düşünüyorum. Hisse senetleri bu nedenle yükseldi." ifadelerini kullandı.

Fischer, Başkan Trump'ın en büyük vaatlerinden sağlık sigortası reformunun başarısızlıkla sonuçlanmasının gelecek faiz artışlarını etkilemeyeceğini ifade etti.

Fed'in iki numaralı ismi Fischer, ayrıca "yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırılmasının doğru göründüğünü" dile getirdi.

- "Beklentilerime yansıtmak için hazır değilim"

Kansas City Şubesi Başkanı Esther George ise yeni yönetimin maliye politikalarının ülke ekonomisini nasıl etkileyeceğini öngörmek için erken olduğunu anlattı.

Oklahoma'da düzenlenen bir etkinlikte yeni maliye politikaları hakkında birçok belirsizlik olduğunu vurgulayan George, "Maliye politikalarını beklentilerime yansıtmaya hazır değilim." dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da Teksas'ta yaptığı konuşmada, bankanın kademeli faiz artırımlarına devam etmesinin ekonomi için sağlıklı olacağını kaydetti.

Hızlı ve ani adımların ekonomiyi resesyona itebileceği uyarısında bulunan Kaplan, bu yıl için 25 baz puanlık 3 faiz artışının uygun olacağını ifade etti.

Öte yandan, Fed Başkanı Janet Yellen ve Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, yaptıkları konuşmalarda para politikasına değinmekten kaçındı.

Anadolu Haber Ajansı