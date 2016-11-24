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ÇİNLİ FİRMA, SKYSCANNER’İ 1,75 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI

24 Kasım 2016 Perşembe 09:42
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Çin’in en büyük seyahat firması Ctrip, İngiltere merkezli Skyscanner arama motorunu yaklaşık 1.2 trilyon yuana (1,75 milyar dolar) satın aldı.

ÇİNLİ FİRMA, SKYSCANNER'İ 1,75 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI
PEKİN (AA) - 

Ctrip seyahat firması konu ile ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 60 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Skyscanner firmasının Ctrip bünyesine katılmasıyla küresel ölçekte seyahat eden müşterilerine daha iyi hizmet vereceğini ifade etti.

Çevrimiçi seyahat platformu Skyscanner’in, Ctrip’in sahip olduğu deneyim, teknoloji ve rezervasyon imkanlarını artıracağı belirtilen açıklamada, yapılan anlaşmanın uzun vadede iki firmanın kapasitesini yükselteceği kaydedildi.

Ayrıca Skyscanner firmasının kendi yönetim kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadan Ctrip’e bağlı olarak çalışmasına devam edeceği vurgulandı.

Aylık yaklaşık 60 milyon aktif kullanıcısı bulunan, 190 ülkeye 30’u aşkın dil seçeneğiyle hizmet veren İngiltere merkezli online seyahat platformu Skyscanner, 2003’te kuruldu. Skyscanner platformundan her yıl yaklaşık 2 milyar uçak bileti araması yapılıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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