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"ÇİN-RUSYA TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR"

"ÇİN-RUSYA TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR"

27 Nisan 2018 Cuma 14:32
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"ÇİN-RUSYA TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR"

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Çin ve Rusya arasındaki ticaret ilişkisinin istikrarlı şekilde ilerlediğine işaret ederek, iki ülkenin ticaret hacminin bu yıl 100 milyar ABD Doları'na ulaşabileceğini öngördü.
Çin Ticaret Bakanlığı Avrasya Dairesi Başkan Yardımcısı Liu Xuesong, bugün Beijing'de basına verdiği demeçte, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin ticaret temelinde kurulduğuna ve yatırımın ticari ilişkilerin en önemli dinamiği olduğuna işaret etti.

Çin ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin büyük stratejik projeler ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle desteklendiğine dikkat çeken Liu, Kuşak ve Yol inşası ile Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki kenetlenmenin sürekli güçlendiğini belirtti.

Liu, ikili ticaretin bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 30 arttığına işaret ederek, bu artış hızı korunduğu takdirde, ticaret hacminin yılsonu itibarıyla 100 milyar ABD Doları'na ulaşabileceğini kaydetti.

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