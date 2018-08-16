Çin, Ay'ın karanlık yüzü için fırlatacağı uyduyu tanıttı

Çin Milli Savunma Bilim, Teknoloji ve Endüstri Devlet İdaresi, Ay’ın karanlık yüzünü keşif misyonu için fırlatacağı gezici uydu Chang'e 4’ü ilk kez kamuoyuna tanıttı. Söz konusu misyon, insanlık tarihinde ilk kez Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmeyi hedefliyor.



Aralık ayında uzaya fırlatılacak olan Chang'e 4 gezici ve iniş uydusunun, Ay’ın güney kutbu yakınında Aitken çukuruna indirilmesi planlanıyor.



Beijing News haberine göre, 140 kilogramlık gezici Ay’a gönderilen en hafif uydu olacak; panoramik kamera, radar, kızılötesi görüntüleyen spektrometre ve bir nötr atom detektörü ile donanmış olacak.



Gezici uydunun Ay üzerindeki şiddetli sıcaklık değişimlerine dayanabilmesi için ilgili bilim insanları gezicinin güç kaynağına bir radioizotop ısıtıcı taktılar. Chang'e Ay keşif misyonu şef tasarımcısı Wu Weiren, Ay yüzeyinde sıcaklıkların eksi 180 dereceye kadar inebildiğini bu nedenle geziciyi gerekli sıcaklıkta tutmak için önlem alındığını söylüyor.



Yeni gezici uydu esas olarak üç aylık bir görev için planlanmış olmakla beraber, daha uzun ömürlü olması bekleniyor.



Hükümet yeni gezici uyduya bir isim bulmak için ülke çapında bir kampanya başlatmış bulunuyor.