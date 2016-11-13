Avustralya'daki Türkler komşularına İslamiyeti anlattı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Meadow Heights ve Emir Sultan camilerinde düzenledikleri Cami Açık Günü’nde farklı inançlardan komşularına İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi verdi.

Avustralya'daki Türkler, Melbourne’un Meadow Heights bölgesinde semtin adını taşıyan camide ve Dandenong semtindeki Emir Sultan Camisi'nde farklı inançlara mensup Avustralyalılar için İslam, Müslümanlar ve güncel meseleler hakkında bilgilerin paylaşıldığı ‘‘Cami Açık Günü’’ düzenledi.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren söz konusu camilerde düzenlenen güne, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve farklı inançlara mensup çok sayıda Avustralyalı katıldı. Programda, İslam, Müslümanlar, camiler, helal, haram gibi sık sorulan soruların cevaplanmasının yanı sıra güncel konular hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Türk damak tadına ait yiyeceklerin ikram edildiği programın sonunda ziyaretçilere Kuran-ı Kerim, gül, tesbih ve İslami bilgilerin yer aldığı broşürler hediye edildi.

Avustralya’da son yıllarda yükselen İslam karşıtı söylemlerin etkisini azaltmak ve toplumu İslamiyet hakkında bilgilendirmek amacıyla İslami kuruluşlar tarafından çeşitli programlar düzenleniyor. Bu programlardan en etkili ve yaygın olanı Cami Açık Günleri.

Anadolu Haber Ajansı