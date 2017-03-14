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Almanya'da yıllık enflasyon yaklaşık 5 yılın zirvesinde

14 Mart 2017 Salı 13:57
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Almanya’da şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,2 yükselerek, yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Almanya'da yıllık enflasyon yaklaşık 5 yılın zirvesinde
FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın şubat ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak, Ağustos 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilere göre, Almanya’da enflasyon şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. 2016’nın şubat ayı ile karşılaştırıldığında ise enflasyon yüzde 2,2 arttı. Bu seviyede yüksek bir enflasyon oranı, en son Ağustos 2012’de kaydedilmişti. 

Daha önce açıklanan öncü verileri teyit eden nihai enflasyon, piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise şubatta, aylık yüzde 0,7 ve yıllık da yüzde 2,2 artış gösterdi. 

Nihai enflasyon rakamları, böylece Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesinde fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın” seviyeyi aşmış oldu.



-Enerji ve gıda fiyatları belirgin artış gösterdi



Bir bütün olarak enerji fiyatları şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 ile belirgin bir artış gösterdi ve yine enflasyon oranını güçlü bir şekilde yukarı yönde etkiledi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da şubat ayı yıllık enflasyonu yüzde 1,7 seviyesinde belirlendi.

Gıda fiyatları da bu yılın şubat ayında yıllık bazda yüzde 4,4'le belirgin bir artış kaydetti. Gıda fiyatlarında artış hız kazanarak şubat enflasyonun artışında etkin rol aldı.

Sebze fiyatları yüzde 21 artarken özellikle marul, domates ve salatalık gibi taze sebzeler bu ay geçen yılın aynı ayına göre çok daha yüksek seviyede gerçekleşti. 

Tüketiciler, yenilebilir katı ve sıvı yağlar için yüzde 13,2, balık ve balık ürünleri için yüzde 5,4 ve meyve için de yüzde 3,9 daha fazla para ödedi.

Aylık bazda ele alındığında ise yüzde 0,6'lık artış esas olarak mevsimsel faktörlerden kaynaklandı. Sebze fiyatları yüzde 12,2 arttı. Paket tatil fiyatları da yüzde 9,4'lük yükselişle bir önceki aya göre oldukça yüksek gerçekleşti.


Anadolu Haber Ajansı
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