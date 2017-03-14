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Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto

14 Mart 2017 Salı 17:54
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Alman yapı marketinden atılan 9 işçi için Türk-iş sendika temsilcileri, Almanya Başkonsolosluğu binası önünde eylem yaptı

Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto
İSTANBUL (AA) - Alman yapı marketinden atılan 9 işçi için Türk-iş sendika temsilcileri, Almanya Başkonsolosluğu binası önünde eylem yaptı.

Taksim'deki Alman Başkonsolosluğu binası önünde toplanan Türk-İş sendikası üyesi işçiler “Atılan işçiler geri alınsın", "İşçiler yalnız değildir" "Batı çifte standarttan vazgeç” sloganları attı.

Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar yaptığı açıklamada, Alman yapı firmasından haksız yere atılan 9 işçinin yanında olduklarını belirterek, “Türk-İş olarak işçi arkadaşlarımıza yapılan muameleyi asla kabul etmiyoruz. Sürekli bir mücadele içinde bu sorunu çözeceğiz. Emek camiası olarak bize yapılan haksız muamelelere, kıdem tazminatımızın gasbına, örgütlü yapımıza asla müdahale ettirmeyiz. 15 Temmuz'u emekçilerle bertaraf ettik. Ama herkes de emekçilerin hakkına saygı duyacak. Hak gasbına müsaade ettirmeyeceğimiz gibi, taşeron sisteminin de bir an önce çözülmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Avrupa ülkeleri ile yaşanan soruna da değinen Uyar, Türkiye'nin hassas ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz dünya devletlerinin, dünya milletlerinin tamamını ön yargısız seviyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılan bu muameleyi de kabul edemeyiz. Yapılan tüm yanlışları kınıyoruz. Emek camiası olarak Türkiye’ye yapılan bu muameleye karşı yaptırımlara destek veriyoruz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Türk-İş ailesi olarak milletimize ve ülkemize yapılan yanlışları kınıyoruz. Batının artık çifte standarttan vazgeçmesi gerekir. Bu ülkenin 20 ülkede 250 mağazası var. En karlısı Türkiye’de diye açıklama yapılmıştır. Bu mağaza yüzünden nalburların çoğu rekabete dayanamayıp kapanmıştır.”

Açıklamanın ardından işçilerin işe iade edilmesi için Uyar ve beraberindeki işçiler, konsolosluk yetkilileri ile görüştü.


Anadolu Haber Ajansı
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