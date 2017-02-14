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ALMANYA 4'ÜNCÜ ÇEYREKTE 0,4 BÜYÜDÜ

14 Şubat 2017 Salı 09:31
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Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüyen Alman ekonomisi, yüzde 0,5'lik piyasa beklentisinin altında performans gösterdi

ALMANYA 4'ÜNCÜ ÇEYREKTE 0,4 BÜYÜDÜ
 
FRANKFURT (AA) - Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 0,4 yükseldi. GSYH verisi, yüzde 0,5’lik piyasa beklentisinin hafif altında performans gösterdi. 

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümede özellikle yurt içi talepten olumlu katkılar geldi. Kamu nihai tüketim harcamaları belirgin şekilde yükselirken, hane halkı tüketim harcamaları hafif yükseldi. Sermaye oluşumu için de büyük oranda olumlu bir gelişme gözlemlendi.

Geçici hesaplamalara göre, çeyrek bazda arındırılmış ithalattaki artışın ihracata kıyasla belirgin bir şekilde artmasından dolayı dış ticaretin gelişimi büyümeyi aşağı yönde etkiledi. 

Yıllık bazda ise geçen yılın son çeyreğinde düzeltilmemiş GSYH artışı yüzde 1,2 olurken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH ise yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşerek, yüzde 1,8’lik piyasa beklentisinin altında kaldı.

2016 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen ekonomik performans, istihdamdaki 43,7 milyon kişiyle gerçekleşti. 

Öte yandan, daha önce 2016 yılının tamamı için 12 Ocak’ta açıklanan mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış yüzde 1,8 ve arındırılmamış rakamlarla yüzde 1,9’luk büyüme verisi revize edilmedi. 


Anadolu Haber Ajansı
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