ABD'NİN BORÇ LİMİTİ KRİZİNDE SÜRE AZALIYOR

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, federal hükümetin temerrüde düşmemesi için borç tavanının 31 Temmuz'dan önce artırılması gerektiğini söyledi.

Mnuchin, ABD Kongresi'nde 2018 mali yılı bütçesi görüşmeleri kapsamında yapılan oturumda temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Geçerlilik süresi 16 Mart'ta dolan federal borç tavanının, temerrüde düşmemek kaydıyla en son ne zamana kadar yükseltilebileceğinin sorulması üzerine Mnuchin, "Bütçe tavanını yaz tatiline girmeden önce artırmanızı kuvvetle tavsiye ediyorum. Gelecekte harcamaları nasıl azaltacağımızı ve bütçeleri nasıl ele alacağımızı tartışabiliriz ancak şu an en kritik mesele ABD'nin kredisini korumamız. Dolar, dünyanın rezerv para birimi ve biz borçlarımızı ödeyebilmek için borç limitini artırabileceğimizi garantilemeliyiz." yanıtını verdi.

ABD Kongresi, 31 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar yaz tatili nedeniyle kapalı olacak.

ABD yönetimi, daha önce borç limitinin dolmasına bağlı olarak alınan olağanüstü tedbirlerin ve nakit rezervlerin Ekim-Kasım dönemine kadar yeteceğini öngörüyordu.

- "Vergi gelirleri beklentiyi karşılamadı

"Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Mick Mulvaney ise yine Kongre'de yaptığı sunumda borç limitinin artırılmasına ilişkin son tarih tahminlerinin neden değiştiğini açıkladı.

Federal vergi gelirlerinin beklenenden az olması nedeniyle bütçe limitinin daha önce öngörülenden daha erken artırılması gerektiğini belirten Mulvaney, kesin tarih konusunda ABD Hazinesi'nin yapacağı bilgilendirmenin dikkate alınması çağrısında bulundu.

- Borç limiti 100. yılında bir kez daha devreye girdi

ABD'de Kasım 2015'te 1,5 yıllığına askıya alınan borç limitinin süresi 16 Mart'ta dolmuştu.

Ülkede ilk kez 1917'de uygulanmaya başlanan borç limitinin 100. yıl dönümünde yeniden devreye girmesi, bu tarihteki toplam kamu borcunun (19,8 trilyon dolar) üzerine çıkılmasını yasakladığı için ABD Hazinesi federal harcamaları yeni borç almadan finanse edebilmek için olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, söz konusu olağanüstü tedbirlerin, bazı yerel yönetim tahvillerinin, emeklilik ve maluliyet fonlarının askıya alınmasını içeren muhasebe manevralarından oluştuğunu belirtiyor.

- 2011'de de yaşanmıştı

Ülkede sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011 yılında dolmuştu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu gelişmenin ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan "AAA"dan "AA+"ya düşürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı.

Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı.

Anadolu Haber Ajansı