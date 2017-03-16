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AB’DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 1,9’A YÜKSELDİ

16 Mart 2017 Perşembe 11:35
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşerek ECB'nin hedefine ulaştı. Çekirdek enflasyon zayıf kalmaya devam etti

AB'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 1,9'A YÜKSELDİ
FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 2 seviyesinde belirlendi. 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde bu yılın şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2 olarak ölçüldü.

Piyasa beklentisini karşılayan yıllık enflasyon, daha önce yayımlanan öncü veriyi de teyit etti. Bölgede yıllık enflasyon 2016 yılının şubat ayında eksi yüzde 0,2 düzeyindeydi.

Avro Bölgesi’nde şubat ayında nihai çekirdek enflasyon da beklentileri ve öncü veriyi karşılayarak yıllık yüzde 0,9 arttı.

Bölgede şubatta yıllık enflasyona yukarı yönlü en fazla etki sırasıyla taşıt yakıtları, sebze ve kalorifer yakıtından gelirken, telekomünikasyon, giyim ve gaz ise en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.


- AB’de yıllık enflasyon yüzde 1,9’a yükseldi


28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise (AB) yıllık enflasyon ocak ayındaki yüzde 1,7’den şubatta yüzde 1,9’a çıktı. 

AB’de şubatta en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,3 ile İrlanda, yüzde 0,5 ile Romanya ve yüzde 0,9 ile Bulgaristan ve Danimarka’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülke ise yüzde 3,4 ile Estonya oldu. Estonya'yı yüzde 3,3 ile Belçika, yüzde 3,2 ile de Letonya ve Litvanya izledi.

Bir önceki ay ile kıyaslandığında AB’de şubat ayında yıllık enflasyon 3 ülkede azalırken, 24 ülkede arttı.

Nihai manşet enflasyon rakamları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın" seviyeyi de yakalamış oldu. 

Manşet enflasyon yükselmesine karşın gıda, enerji, alkol ve tütün fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon zayıf kalmaya devam etti. 


Anadolu Haber Ajansı
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