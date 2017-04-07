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ABD SALDIRISI SONRASI RUS BORSASI VE RUBLE DÜŞÜŞTE

07 Nisan 2017 Cuma 10:52
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ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Rus rublesi yüzde 1 değer kaybetti

ABD SALDIRISI SONRASI RUS BORSASI VE RUBLE DÜŞÜŞTE
MOSKOVA (AA) – ABD’nin Suriye’de gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında Rus borsası ve ruble güne değer kayıplarıyla başladı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, rejimin kimyasal katliamına tepki olarak ABD'nin füze saldırısı düzenlemesi sonrasında, Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında yüzde 1 değer kaybederek 56,9 seviyesine geriledi.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kaybederek 2.044 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 1,5 düşüşle 1.132 puana indi.

Analistler, ABD’nin Suriye saldırısı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen, Rusya nezdinde küresel risk algısının yükselmesi nedeniyle borsa ve rublede değer kayıplarının yaşandığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Suriye saldırısının ABD ve Rusya ilişkilerine ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

Uzmanlar ayrıca, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu belirterek, gerginliğin daha fazla tırmanmaması halinde fiyatların tekrar normal seyrine dönmesini öngörüyor.  


Anadolu Haber Ajansı
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