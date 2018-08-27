118 adet "Kuşak ve Yol" işbirliği sözleşmesi imzalandı

"Kuşak ve Yol" inisiyatifinin ileri sürülmesinden bu yana 5 yıl geçti. Geçen 5 yıl içinde, toplam 103 ülke ve uluslararası kuruluş ve Çin arasında "Kuşak ve Yol" projesiyle ilgili 118 adet işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Kuşak ve Yol İnşa Çalışmaları Liderlik Grubu Ofisi Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, bugün Beijing'de konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Ning, "Kuşak ve Yol" inisiyatifinin ileri sürülmesinden bu yana geçen 5 yılda, birçok işbirliği projesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru inşasının sorunsuz bir şekilde ilerlediğine işaret eden Ning, Çin-Laos, Çin-Tayland ve Macaristan-Sırbistan demiryolları inşasının da istikrarlı adımlarla yürütüldüğünü kaydetti.

Ning, Cakarda ve Bandung arasındaki hızlı tren demiryolunun bir bölümünün yapımına başlandığı, Gwadar Limanı'nın bütünüyle kullanıma hazır durumda olduğu ve Çin'den Avrupa'ya giden kargo trenleri (CR Express) ile 10 bin sefer yapıldığı bilgisini de verdi.

Ning ayrıca, Haziran ayı sonu itibarıyla Çin ve "Kuşak ve Yol" güzergahındaki ülkeler arasında gerçekleştirilen ürün ticaret hacminin 5 trilyon ABD dolarını geçtiğine ve Çin'in yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım miktarının da 70 milyar doları açtığına işaret etti.

Ning, Çin'in "Kuşak ve Yol" güzergahındaki ülkelerde kurulan ekonomik ve ticari bölgelere 20 milyar dolar tutarında yatırım yaptığını, yaklaşık 100 bin istihdam imkânı sağladığını ve bu bölgelere milyarlarca dolar vergi kazandırdığını da sözlerine ekledi.