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Viko By Panasonic’ten Novella serisi

Viko By Panasonic’ten Novella serisi

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
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Viko By Panasonic’ten Novella serisi

Doğallığı sevenlerin vazgeçemediği ahşap dekorasyon, bu sene yine trend listelerinin başında kendine yer buluyor. Üstelik sıklıkla mobilyalarda gördüğümüz ahşap, artık evlerdeki elektrik anahtarı ve prizlerde de kendini göstererek dekorasyonda fark yaratıyor. Özellikle modern tasarım ve açık renk mobilya modellerinin kullanıldığı mekanlarda ahşap tonlarda detayların kullanılması, tamamlayıcı bir özellik oluşturuyor. Ortama hem bohem hem de sıcak bir hava kazandırıyor. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Eco Solutions Türkiye de VİKO imzalı Artline Serisi’nin NOVELLA modelleri ile evlere ahşabın çok özel dokunuşunu katıyor.  

İç mekanlarda kullanılan ahşap, ev dekorasyonunuzu güzelleştirdiği gibi pozitif enerjisiyle psikolojinize de olumlu etkiler katıyor. Bu konuda yapılan birçok araştırma, ahşap ağırlıklı dekorasyonun mutluluk, öz güven ve bilimsel yeteneklerde artışa; kan basıncı, nabız, kolesterol ve stres oranında ise düşüşe neden olduğunu ortaya koyuyor. Salon ve oturma odalarında ağırlıklı olarak kullanılan ahşap detaylar, aslında ev ve ofislerin tüm alanları için ideal. Ahşap tonlarında ürünler kullanarak ve zevkli dokunuşlarla evinizde içinizi ısıtan bir ortam oluşturmanız mümkün. Anahtar-priz teknolojisinde devrim yaratan tasarımlara öncülük eden VİKO by Panasonic, en beğenilen serilerinden NOVELLA’nın ahşap koleksiyonu ile ev dekorasyonunuza samimi bir hava katıyor. NOVELLA’nın ahşap koleksiyonu içinde yer alan anahtarların kayın, kiraz ve ceviz renkleri, doğal görünümleri ile duvarlara kolayca uyum sağlıyor. NOVELLA, çerçevelerde ise kayın, ceviz, kiraz, masif ahşap akçaağaç, masif ahşap ceviz, masif ahşap kiraz ve masif ahşap meşe seçeneklerini sunuyor. 

Kalitesi ve teknolojisi ile de öne çıkan NOVELLA, tarzınızı yansıtmanın ötesine geçerek beklentilerinizi de fazlasıyla karşılıyor. Çabuk bağlantı özelliğine sahip ve mekanizma yapısı güçlendirilen anahtar fonksiyonları ayrıcalıklı yaşam alanlarında göz dolduruyor. Tüm ürünlerde standart çocuk koruması ve çabuk bağlantı özelliği sunan geniş priz çözümleri, fark edilmek isteyen dekorasyonlara sesleniyor.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 10:48
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