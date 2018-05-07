Tplink’ten kolay yönetilebilen WİFİ çözümü

Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, kurumlara yönelik kablosuz ağ çözümlerini de sürekli geliştiriyor; kurumsal ürün ailesini zenginleştiriyor. Bu alanda da ihtiyaçtan yola çıkarak ürün geliştiren şirket, özellikle gün içinde çok sayıda farklı kişinin WiFi’a bağlandığı işletmeler için oluşturduğu EAP serisi erişim noktası (access point) ailesine yeni bir üye daha ekledi. EAP225 model ürün, hem hızlı ve güçlü bir WiFi oluşturuyor, hem kolay yönetilmeyi sağlayan ücretsiz yazılıma sahip, hem de uygun fiyatlı bir çözüm.

Otel, okul, hastane, AVM, restoran/kafe gibi işletmelerin teknoloji konusunda en önemli sorunu güvenli, sorunsuz bir WiFi bağlantısı. Hem gelen konukların işletmenin her yerinden WiFi’a bağlanabilmesi hem internet güvenliğinin sağlanması, hem de kurulan ağın ihtiyaçlara göre kolayca genişletilebilmesi ve tabii yatırım ve işletme maliyetlerinin de uygun olması kurumların beklentileri. TP-Link’in EAP serisi tüm bu beklentilere cevap verebiliyor. Geniş alana yayılmış işletmelerde güvenli ve düzenli bir WiFi bağlantısı sağlamak için kullanılan ürün, tavan ya da duvara monte ediliyor ve ihtiyaca göre yüzlerce ürün eklenerek ağ genişletilebiliyor.

Bu tür işletmeler için birden fazla erişim noktasının denetimi ve yönetimi önemli bir konu. EAP225 (diğer EAP serisi modeller gibi), ücretsiz verilen TP-Link Omada Denetleyici Yazılımı sayesinde, tek bir bilgisayardan tüm erişim noktalarının (yüzlerce olabiliyor) yönetilmesi avantajına sahip. Bu yazılım ile tüm erişim noktalarının güncellemeleri, her tür ayarı aynı anda, ağa bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden yapılabiliyor. Bu da işletmelere önemli bir kolaylık sağlıyor.

Çok sayıda kişinin WiFi’a aynı anda bağlandığı işletmeler için ağ performansı da çok önemli. EAP225, gelişmiş teknik özellikleriyle hızlı ve düzgün bir WiFi bağlantısı garanti ediyor. 802.11ac destekli olan ürün, gelişmiş MU- MIMO teknolojisi ve çift bant desteği ile hem yüksek WiFi hızı, hem de geniş kapsama alanı sunuyor. 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 450Mbps olmak üzere toplamda 1.3 Gbps’ye kadar WiFi hızlarına erişebilen ürün ile çok geniş alana sahip ve gün içinde binlerce kişinin bağlandığı ağlar bile sorunsuz çalışabiliyor. TP-Link mühendislerinin yaptığı testlerde tek bir EAP225 ile 30 ayrı cihazın aynı anda 720P videoyu sorunsuzca indirebildiği ortaya çıktı.

Facebook ve SMS ile kimlik doğrulama

Okul, hastane, kafe, AVM, otel gibi işletmelerde çok sayıda ve farklı kişi ağa bağlandığı için ağ güvenliği kat kat daha önemli. EAP225’in ‘Kısıtlı Portal’ (Captive Portal) özelliği ile ağa misafir olarak bağlanacaklar için kimlik doğrulama yöntemleri belirlenip, kolayca uygulanabiliyor. Bu kimlik doğrulama yöntemleri arasında SMS ve Facebook kimlik doğrulaması da yer alıyor. Böylece bağlantı basitleştiriliyor ve ağ güvenliği ve kişi güvenliği sağlanıyor.

Kolay kurulum için çoklu (dual) PoE (Power over Ethernet) desteği olan ürün, hem 802.3af PoE ve Pasif PoE güç kaynağını destekliyor, hem PoE Switch, hem de sağlanan PoE adaptörü ile güçlendirilebiliyor. Bu sayede her yere kolayca monte edilebiliyor.

Tasarımıyla da farklı olan EAP serisi, otel, restoran gibi mekanlarda dekorasyona uyum sağlayan beyaz, şık, kasaya sahip. EAP225’in kendinden dalgalı görünümlü beyaz kasası her ortamda gayet şık görünüyor.

