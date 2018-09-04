SIEMENS Sinamics S210 tanıttı

Sinamics S210 servo sürücü ailesi, endüstri sektöründe paketleme, pres besleme, paletleme ve sarıcı/çözücü gibi yüksek performans gerektiren makinalar için özel olarak tasarlandı. Kullanıcı dostu programlama ara yüzü Webserverile devreye alınma aşamasını kolaylaştıran S210, Profinethaberleşmesi ile hızlı ve güvenli bir veri alışverişine imkansunuyor. 1 faz 220V, 3 faz 220V ve 400V besleme seçeneklerine sahip olan ürün, 7kW’a kadar geniş güç aralığıyla bir çok servo uygulamasında ihtiyacı karşılıyor.

Dinamik yapısı dikkat çekiyor

Sinamics S210 ürününün arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve mükemmel bir denge kabiliyetine sahip olması yatıyor. Servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıyor. Servo sürücülerdeki hassas pozisyonlama ve yüksek dinamik özellikleri de mükemmel bir dengeleme ile havada sabit kalabilen ve gerektiğinde geri geri uçabilen arı kuşlarının performansıyla yarışır nitelikte.

Sinamics S210, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kablolarınkullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağlıyor.

Sinamics S210 Temel Özelikler

• Tek kablo bağlantı

• Dinamik/kompakt motor seçenekleri

• Profinet IRT haberleşme

• Webserver

• TIA entegrasyonu

• Dahili güvenlik fonksiyonları (PROFIsafe seçeneği)

Tek kablo bağlantı: Servo uygulamalarında kullanıcıları en çok zorlayan noktalardan birisi motor ve sürücü arasındaki farklı tip kabloların tedariği ve kullanımı. Özelikle motordaki fren kabloları, enkoder kabloları ve güç kablolarının ayrı ayrı tedarik edilmeleri buna örnek verilebilir. Sinamics S210 esnek kablo seçeneğiyle hareketli uygulamalarda yüksek performans sunuyor.

Dinamik/kompakt motor seçenekleri: Sinamics S210 servomotorlarında (1FK2 serisi), kompakt ve dinamik seçenekleri bulunuyor. Uygulama ve kullanıcı ihtiyacına göre mutlak enkoder (single-turn absolute & multi-turn absolute) seçeneğiyle avantajlar sunuyor. Frenli / frensiz,

IP64 / IP65 gibi farklı seçeneklerle esneklik sağlıyor.

Profinet IRT haberleşme: Endüstride kullanılan makinalarda hız, rekabette gittikçe önemli hale geldi. Haberleşmenin de benzer şekilde hızlı ve güvenli olması talep ediliyor. Siemens Sinamics S210 serisi sürücüler, haberleşme olarak ProfinetIRT protokolüyle bu ihtiyacı karşılyor. Sinamics S210 ailesi, Siemens kontrolörleriyle (S7-1200, S7-1500/T, Simotion) uyumlu olup kullanıcıların ihtiyacı olan yüksek performansı sunuyor.

Webserver: İlave bir yazılıma ihtiyaç duymadan internet aracılığıyla Webserver üzerinden kolayca devreye alınabilmesi, Sinamics S210’u birçok servo sürücüden ayıran özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

TIA entegrasyonu: Sinamics S210’un Siemens TIA portal yapısına uyumlu olması PLC, sürücü gibi farklı ürün gruplarının tek bir yazılım altında kontrolüne ve ayarlanmasına olanak sağlıyor. Bu da kullanıcılar için hızlı ve kolay bir devreye alma imkanı sunuyor. Startdrive programı ile kolay bir şekilde programlanabiliyor.

Dahili güvenlik fonksiyonlar: Özellikle makina imalatçıları için hem çalışanı hem de makinayı korumayı hedefleyen güvenlik konusu oldukça önemli. Sinamics S210’da dahili olarak bulunan güvenlik fonksiyonları - STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop1) ve ihtiyaca göre seçilebilen gelişmiş güvenlik fonksiyonları güvenli bir kontrol imkanı sunuyor. Özellikle PROFIsafe özelliğiyle Profinet üzerinden haberleşmeyi de güvenli hale getiriyor.

Siemens Türkiye hakkında:

1847 yılında Werner von Siemens tarafından Almanya’da temelleri atılan Siemens, Türkiye’de 162 yıldır faaliyet göstermektedir. Siemens Türkiye, teknolojiye olan tutkusu ve köklü birikimiyle; enerji, altyapı, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve sağlık sektörlerine öncülük eden çalışmalara imza atmaktadır. 3 binden fazla çalışanı bulunan Siemens Türkiye, dolaylı olarak ise 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Siemens Türkiye’de kadın çalışan oranı %24,5'dir. Siemens Türkiye, ülke ekonomisine, doğrudan, dolaylı ve teşvik edilen olmak üzere 3,2 milyar TL tutarında katkı sağlamaktadır. (PriceWaterhouse Coopers 2016 Raporu) Merkezi İstanbul Kartal’da bulunan Siemens Türkiye, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’daki ofisleri, Gebze’deki Entegre Üretim Tesisleri ve Ankara ODTÜ’de yer alan Teknokent ofisleri ile hizmet vermektedir.