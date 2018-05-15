Otomobilini Cepten arayanların sayısı artıyor

Japonya’nın en büyük dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut, otomobil satın alacak kullanıcıların satın alma yolculuklarına ışık tutarken, bağımsız web sitelerindeki tatmin edici içeriklerin satın alma kararına etkisini ortaya koyuyor.

Otomotiv kategorisi satın alma süreci en karmaşık endüstrilerin başında geliyor. Her otomobil, güvenlik, tarz, özellikler, maliyet, finansal alım koşulları ve birçok kişisel ihtiyaç ve tercih nedeniyle tahmin etmesi en zor alanlardan birini temsil ediyor.

Yine de birçok otomobil satın alacak tüketicinin satın alma rotasında önemli benzerlikler bulunuyor. Autotrader’ın çalışmasına göre, otomobil satın alacak kişilerin yüzde 88’i önce internetten araştırma yapıyor. Ancak bu tüketicilerin dijital pazarlamada doğrudan satışa açık olduğunu göstermiyor. Çalışmada dikkat çeken bir diğer noktaya göre ise sıfır ya da ikinci el satın alacak tüketicilerin yalnızca yüzde 36’sı doğrudan markanın kendisinden, yüzde 57’si markanın otomobillerini satan bayinin sitesinden bilgi alıyor. Tüketicilerin yüzde 78’i ise tamamen bağımsız mecralardan bilgi almayı tercih ediyor.

Satın alma yolculuğunun yüzde 71’i mobilde geçiyor

Tüketicilerin otomobil hakkında gerekli bilgileri aldığı sürece satın alma eğilimlerinin arttığına dikkat çeken FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Bağımsız kaynaklarda doğru ve yeterli bilginin bulunması tüketicinin otomobil tercihinde çok önemli bir rol oynuyor. Gün geçtikçe geleneksel yöntemlerin yerini dijital etkileşimler alıyor. Bu etkileşimleri değerlendirirken bağımsız sitelerde mobil cihazlar üzerinde etkili bir görünürlük elde eden markalar başarıya ulaşıyor” dedi.

Tuğ’un verdiği bilgilere göre, ortalama bir kullanıcı 3 aylık otomobil satın alma sürecinde arama motoru, videolar, fotoğraflar, karşılaştırma ve marka sitelerine uğrayarak 900’den fazla dijital noktaya temas ediyor. Böylece satın alacağı otomobil seçeneklerini gitgide düşüren kullanıcı, Google’ın verilerine göre, satın alma sürecine başladığı günden son ana kadar yüzde 71 oranında mobil cihazları kullanıyor. JD Power’ın Yeni Otomobil Tüketici Çalışmasına göre ise otomobil satın alacak kullanıcıların yüzde 56’sı araştırmasını bir mobil cihaz üzerinden gerçekleştiriyor. Ortalama bir kullanıcı otomobil satın almadan önce internette 13 saat geçiriyor.