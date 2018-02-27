MediaTek Helio P60, Mobilin Geleceğine Güç Veriyor

Akıllı telefon üreticileri, MediaTek Helio P60’ın sağladığı üstün performans ve enerji dengesiyle, tüketicilerine daha zeki, daha becerikli ve daha güvenilir orta segment cihazlar sunabilecekler.

Arm Cortex A73 ve A53 işlemcileri birlikte kullanan yeni yonga seti, şirketin önceki modelleri Helio P23 ve Helio P30’a göre hem merkezi işlemci hem de grafik işlemci performansında yüzde 70 oranında artış sağlıyor. Yeni 12nm FinFET teknolojisi kullanılarak geliştirilen MediaTek Helio P60, yüksek enerji verimliliği sayesinde daha uzun batarya ömrü sunuyor.



Şirketin teknolojik inovasyon gücüne atıfta bulunan MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “Bu gücümüzle geliştirdiğimiz yeni MediaTek Helio P60, tüketicilerin akıllı telefonlardan beklentilerini tümüyle yeniden tanımlayacak” dedi. Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek kapasiteli yonga gücünü, Yapay Zeka uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş bir işlemciyle birlikte sunan MediaTek Helio P60 yonga seti, derin öğrenme destekli yüz tanıma, nesne ve ortam tanımlama, daha akıcı oyunlar ve daha güçlü kamera deneyimi anlamına geliyor. Yeni işlemcimiz, tüketicilerin bu üst düzey özelliklere sahip mobil cihazlara, yüksek fiyat ödemek zorunda kalmadan sahip olmasını sağlayacak.”



Helio P60, MediaTek’in NeuroPilot Yapay Zeka yazılım geliştirme teknolojisini, akıllı telefonların kalbine yerleştiriyor. Yapay Zeka uyumlu çip mimarisi, Yapay Zeka işlemci birimi (mobil APU), merkez işlemci ve grafik işlemcinin, yonga seti üzerinde benzersiz bir uyumla çalışmasıyla maksimum performans ve enerji verimliliği sağlıyor. İki kat daha fazla enerji tasarrufu sağlayan grafik işlemci çözümünü, çok çekirdekli mobil APU’nun gücüyle birleştiren MediaTek Helio P60, 280GMAC/s ile segmentinde en yüksek enerji verimliliği değerine sahip bulunuyor.



MediaTek’in Helio P60’da da kullandığı NeuroPilot yazılım geliştirme kiti (SDK), Google Android’in Neural Networks API (Android NNAPI) ile uyumlu çalışıyor ve aynı zamanda, TensorFlow, TF Lite, Caffe ve Caffe2 gibi müşterek Yapay Zeka platformlarını da destekliyor. Açık kaynaklı Yapay Zeka Open Neural Network Exchange (ONNX) ile de ortak çalışan MediaTek, yeni işlemciye 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ONNX’in de destek vermesini sağlayıp, Yapay Zeka uyumlu uygulama geliştirilmesi için daha da esnek bir çalışma ortamı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Helio P60’ın üst düzey kamera teknolojisiyle bir araya gelen mobil APU gücü, tüketicilerin gerçek zamanlı video gösterimi ve görüntü güzelleştirme, Artırılmış Gerçeklik (AR)/Karma Gerçeklik (MR) hızlandırması, yüksek nitelikli fotoğraf çekimi gibi Yapay Zeka destekli deneyimler sunan uygulamalardan faydalanabilmesini sağlıyor. MediaTek Helio P60 ayrıca, üç adet imaj sinyal işlemcisiyle (ISP) çift kameralı cihazlarda, Helio P ailesinin önceki işlemcilerine göre yüzde 18 oranında daha fazla enerji tasarrufunu da mümkün kılıyor.



MediaTek Helio P60 yonga seti, dört adet Arm A73 2.0 GHz ve dört adet Arm A53 2.0 GHz işlemciyi, sekiz çekirdekli “big.LITTLE” konfigürasyonuyla bir araya getiriyor. TSMC 12nm üretim süreciyle geliştirilen yeni yonga seti, MediaTek’in Helio P işlemcileri arasında bugüne kadar ki en yüksek enerji verimliliği değerini de sunuyor. Daha önceki işlemcilere göre ortalamada yüzde 12’ye varan oranda daha yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Tasarruftaki iyileşme, enerji gereksinimi yüksek oyunlarda yüzde 25’ler seviyesine varıyor; bu da cihaz sahibinin daha uzun süre oyun oynayabilmesi anlamına geliyor.



MediaTek’in cihaz ısınmasını denetleyen, kullanıcı deneyimini yöneten ve akıllı enerji programlama (Energy Aware Scheduling / EAS) özelliğine sahip CorePilot 4.0 teknolojisini kullanan Helio P60, işlemci performansı ve enerji tasarrufu dengesiyle, en yoğun kullanım koşullarında bile kesintisiz bir deneyim sunuyor.



MediaTek Helio P60 ayrıca, cihaz kullanıcılarına kesintisiz bir bağlantı sağlamak için 4G LTE WorldMode modemle, çiftli 4G VoLTE ve TAS 2.0 akıllı anten teknolojisini de bir arada sunuyor. MediaTek Helio P60 yonga setinin gücüyle geliştirilen yeni akıllı telefonların, 2018 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın dört bir yanında satışa sunulması bekleniyor.