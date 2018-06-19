Her kullanıma uygun 4 yeni i-Life PC Türkiye pazarında

MEA bölgesinin lider bilgisayar üreticilerinden i-Life Digital Technologies, ultra ince dizüstü bilgisayarı, 2’si 1 arada ayrılabilen tabletleri ve taşınabilir Hepsi Bir Arada (AIO) bilgisayarlarının Hepsiburada üzerinden satışa sunulduğunu açıkladı.

i-Life Digital Küresel Satış ve Pazarlama Direktörü Deepak Bhatia, “i-Life Digital olarak MEA’da 2017 yılında ultra ince dizüstüler ve dönüştürülebilir bilgisayarlar kategorilerinde ilk 3 sırada yer aldık. MEA’da odaklandığımız alanlarda ilk sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz. Türkiye, markamız için en önemli ülkelerden biri olma özelliği taşıyor. İnanıyorum ki hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı ürün gamımız Türkiye’deki tüketiciler tarafından beğeniyle karşılanacak” dedi.

Türkiye’de satışa sunulan 4 i-Life bilgisayar ve fiyatı şu şekilde sıralanıyor:

ZED AIR 3. 13 inç ekran boyutunda oldukça ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar olan ZEDAIR 3, tamamen metal gövdesiyle fark yaratıyor. Aşırı ince çerçevesi ile yalnızca 8.5 milimetre kalınlığında olan bilgisayar, yüzde 80 ile sınıfının en yüksek ekran gövde oranlarından birini sunuyor. 13.3 inçlik Full HD IPS ekranıyla nefes kesici bir görüntü kalitesi sunan cihazda, daha iyi işlem ve grafik performansı için 2.5 GHz’a kadar çıkan Intel Pentium işlemci yer alıyor. Birden fazla işlemi aynı anda yerine getirme, bağlı cihazlarla çalışma ve çeşitli yazılım ile uygulamaları kolayca açma özelliği bulunuyor. ZED AIR 3, 1400 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

ZED NOTE . Özel olarak tasarlanan dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, sınırsız bir iş ve oyun deneyimi sunuyor. Intel Atom işlemci bulunan cihaz hız ve kusursuz performans için tasarlandı. Hızlı bağlantı için 802.11ac ağ bağlantı özelliği bulunan cihaz, çevrimiçi çalışmada sınırları ortadan kaldırıyor. Full HD ekranında sunduğu sRGB renk skalası ve eşsiz görüntü teknolojisiyle çok daha zengin, derin ve gerçek renk sunuyor. ZED NOTE, şu anda 1026 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

ZED AIR. Sınıfının en ince dizüstü bilgisayarı olan ZED AIR, hafif ve kolay taşınabilir yapısıyla rakiplerinden ayrışıyor. Güçlü malzemeleriyle sağlamlık sunan bilgisayar, yalnızca 1.38 kg ağırlığı ile öne çıkıyor. ZED AIR’ın Türkiye satış fiyatı 774 TL.

ZED PC. Taşınabilir Hepsi Bir Arada (AIO) cihaz, evin tüm noktalarında kolaylıkla kullanılabilmesi için özel olarak tasarlandı. Yemek yapmaya, oyun oynamaya, fotoğraflar üzerinde çalışmaya, müzik dinlemeye, film izlemeye, ofis çalışmalarına ve daha fazlasına yardımcı olan AIO, aynı anda 10 noktadan dokunmaya imkan veren ekranıyla eşsiz bir dokunma deneyimi sunuyor. Hi-Fi hoparlörler üzerinden muhteşem ses çıkışı sağlayan bilgisayar, harika bir sinema deneyimi yaşatıyor. Ayrıca mobil cihazlarda çalan şarkıları, bluetooth bağlantısı ile ZED PC’nin hoparlörlerinden dinlemek da oldukça kolay. 3 saate varan kullanım sağlayan dahili pili sayesinde prize takıp çıkarma derdi olmadan rahatlıkla taşınabiliyor. ZED PC 1434 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.

Tüm i-Life Digital bilgisayarlar, pratik ve verimli kullanım deneyimi sunmak için çoklu işlem özelliği sunan Windows 10 işletim sistemiyle geliyor.