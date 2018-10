Ekim’de Avrupa Siber Güvenlik Ayı kutlanıyor

2018 itibarıyla dünya genelindeki internet kullanıcı sayısı 4 milyara ulaştı. Dijital hedef sayısının artmasıyla dijital tehdit sayısı da artıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her Ekim ayında Avrupa Siber Güvenlik Ayı kutlanıyor. “Siber güvenlik ortak sorumluluktur“ mesajıyla öne çıkarılan bu siber farkındalık kampanyasına global siber güvenlik kuruluşu ESET de makale ve yorumlarıyla aktif olarak dahil oluyor. ESET Araştırmacısı Tomas Foltyn’e göre “Online tehditlere yönelik kamuoyu bilincini geliştirmek hiç bu kadar önemli olmamıştı.“ Hayal edebileceğimiz neredeyse her nesnenin internet bağlantılı hale gelmesiyle birlikte günlük yaşantımızda ürettiğimiz toplu veri miktarı katlanarak artıyor. Ancak her yerde bilgisayar kullanılması, pek çok riski de beraberinde getiriyor. 2018 itibarıyla dünya genelindeki internet kullanıcı sayısının 4 milyara* ulaşmasıyla risk alanı da genişliyor. Potansiyel dijital hedef sayısının artmasının yanı sıra potansiyel insan hedefleri de aynı zamanda artıyor.

Ne yapmalı?

Ne yazık ki pek çok siber güvenlik ihlali, insan hatası nedeniyle gerçekleşiyor. Bu durum, siber güvenlik alanında sihirli bir çözüm olmadığı gerçeğiyle birleşerek, hiçbir savunma aracının tek başına tüm tehditlere karşı her zaman yüzde 100 koruma sağlayamayacağını gösteriyor. Öyleyse yüksek sayıdaki siber risklere karşı tetikte olmak ve bize sunulan fırsatlar arasından en iyilerini seçerek bu alanda geri kalmamak gerekiyor.

Farkında olmak ve ona göre davranmak

Tam da bu noktada Avrupa Siber Güvenlik Ayı (European Cyber Security Month ) devreye giriyor. Altıncı yılını kutlayan Avrupa Siber Güvenlik Ayı, güvenli çevrimiçi uygulamaları ve bilgi güvenliği konularında farkındalık yaratma amacının yanı sıra, kampanyanın "siber güvenlik ortak bir sorumluluktur" mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, blog sayfası WeLiveSecurity.com’deki yazı, makale, inceleme ve analizleriyle bu etkinliğe aktif destek veriyor.

Avrupa Siber Güvenlik Ayı, bireylerde davranış değişikliği hedefliyor

Avrupa Siber Güvenlik Ayı, bilgi güvenliği konusunda vatandaşların bilinçlenerek verilerini korumaları için kişisel, finansal ya da profesyonel anlamda atılması gereken basit adımlara dikkat çekilen bir Avrupa Birliği farkındalık kampanyasıdır. Farkındalığı artırma konusundaki temel amaç, kişilerin kendilerini online olarak nasıl koruyacaklarıyla ilgili kaynaklar sağlayarak davranışlarını değiştirmektir. Avrupa Siber Güvenlik Ayı‘nı her Ekim ayında; Avrupa Birliği Birleşik Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (The European Union Agency for Network and Information Security - ENISA), Avrupa Komisyonu DG CONNECT ve çeşitli kurumsal ortaklar organize ediyorlar.