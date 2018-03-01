Çocuğunuzdaki davranış değişikliklerine dikkat edin!

Davranış değilikliğine dikkat edin!

Aslında öneri, ABD federal güvenlik örgütü FBI’dan geliyor. Ne demek istiyorlar? Buna örnek olarak, çocukların uygunsuz web sitelerini veya sohbet odalarını ziyaret ederek çevrim içi (online) avcılarla temas kurma riskiyle karşı karşıya kaldıklarının işareti haline gelen ve sıklıkla geceleri yapılan görüşmeler gösterilebilir.

Çoçuğunuzun cihazında ona ait olmayan bir hesap var mı?

Çocuğunuza ait olmayan bir çevrim içi hesap veya profil, suçluların potansiyel mağdurlarla denetimsiz olarak, doğrudan iletişim kurmalarını sağlayan bir hesap olabilir.

Gizlenen içerikler mi var?

Bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli e-postalarla birlikte postalar, paketler veya teslimatlar, göz önünde buundurulması gereken bir başka konudur.Çocuğunuz sizden birtakım içerikleri gizlemeye çalışırsa, buna özellikle dikkat etmelisiniz.

Odaya girdiğinizde çocuğunuz monitörünü veya ekranlarını hızlıca kapatıyor mu?

Bu, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir işaret olarak görülebilir.

Çocuklar aile hayatından uzaklaşıyor mu?

FBI, çevrim içi avcıların bir çocuğun ailesiyle arasını açmak için çok çalıştıklarına ve çocuklar üzerinde daha fazla nüfuz elde etmek için ilişkileri istismar etmeye çalışacaklarına dikkat çekiyor.

Peki neler yapılabilir?

FBI, "Her şeyden önce, kızınızla veya oğlunuzla oturun ve siber ortamda gizlenen potansiyel riskleri tartışın. Onunla açık bir şekilde konuşun ve şüpheleriniz varsa dürüst olun" şeklinde tavsiyede bulunuyor. Onları, dışarıda bulunan kötü amaçlı kişiler hakkında eğitin, böylece zarar görmekten kaçınmayı öğreneceklerdir.

Çocuklarınızla online vakit geçirin

Çevrim içi olarak çocuklarınızla vakit geçirin ve bu şekilde onların en sevdiği web adreslerini görebilme imkanını elde edin. Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Zor olacaktır ama acil durumlar için e-postalarına veya diğer hesaplarına erişebilme hakkını isteyin.

Bu arada eskiden, çocukların evin ortak bir odasında bilgisayar kullanması iyi bir kuraldı. Günümüzde akıllı telefonlar ile diğer mobil cihazlar, mekansal kısıtlamaları oldukça zorlamaktalar.

Ebeveyn kontrolü uygulamaları kullanın

Çocuğunuzun çevrim içi işlemleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istiyorsanız, Android için ESET Ebeveyn Kontrolü (ESET Parental Control for Android) gibi bir ebeveyn yönetim aracı kullanmayı düşünmelisiniz. Çocuğunuzun oyun oynamak veya internette gezinmek için harcadığı süreyi sınırlamanıza izin verirken, aynı zamanda hangi web içeriğinin uygun olup olmadığını da belirleyebilmenize olanak tanır. Bu uygulama yoluyla, çocuklarınızın daha önce engellenmiş web sitelerine erişmek için sizden izin istemelerinin yanı sıra, oyun oynamak veya internette dolaşmak için de ne kadar zaman ayırdıklarını bilebileceksiniz.



