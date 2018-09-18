caniasERP Live için Yeni Rota Gaziantep!

caniasERP yazılımının tüm yenilik ve avantajların sunulacağı caniasERP Live etkinliğinde yeni durak Gaziantep!

IAS (Industrial Application Software), iş süreçlerini kodlamak için özel olarak tasarladığı ‘TROIA Platformu’ üzerinden geliştirilen, yerli yazılım ürünü caniasERP’deki yenilikleri, caniasERP Live etkinlikleri ile mevcut ve aday müşterilerine tanıtacak.

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da büyük ilgi gören caniasERP Live etkinliğinin yeni durağı Gaziantep olacak.

caniasERP Live Gaziantep etkinliği, 27 Eylül 2018 Perşembe günü Divan Hotel Gaziantep’te gerçekleştirilecek. IAS, Güneydoğu Anadolu bölgesinin önde gelen firmalarından temsilcilerin katılacağı caniasERP Live etkinliğinde mevcut ve aday müşterilerine kendi bünyesinde geliştirdiği yerli yazılım ürünü caniasERP’deki son güncellemeleri aktaracak.

Yerli yazılım ürünü caniasERP’deki yeniliklerinin tanıtılacağı ve sektörel gündemin konuşulacağı caniasERP Live etkinliğinde açılış sunumu, IAS Genel Müdürü Behiç FERHATOĞLU yapacak. Açılış sunumunun ardından; IAS CTO’su Hakan ÖZKARA Endüstri 4.0 konulu bir sunum gerçekleştirecek. Sunumlar sonrasında etkinlik, IAS Global İş Ortakları Yöneticisi Burak BAYRAKDAR İş zekası çözümü olan canias IQ, IAS Danışmanlık Yöneticisi; Murat KARSLI’nın Bütçe Uygulamaları ve IAS Kalite Sistem Yöneticisi; Çiğdem DÖNMEZ Update2 (Ara Versiyon Yenilikleri) sunumlarıyla devam edecek.

Etkinlik sunumlarının ardından, son zamanların en merak edilen konularından olan “Kurumsallaşma Sürecinde Dijitalleşmenin Önemi” Forumu ile devam edecektir. Forumun moderatörlüğünü IAS Genel Müdürü Behiç FERHATOĞLU yaparken, Foruma konuşmacı olarak; Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Deniz KÖKEN, Biriz Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖROĞLU, Marsu Genel Müdürü Meltem KİRAZLI ve Yaşar Gıda (Mado) Bilgi İşlem Direktörü Süleyman ERTÜRK katılım sağlayacak.

Etkinlik programı ve kayıt formunu için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...