Çalışan annenin gözü arkada kalmayacak

Türkiye’nin öncü elektronik güvenlik markası Tepe Güvenlik, çalışan ebeveynlerin en büyük sorunlarının başında gelen “bakıcı ve güvenlik” problemine çözüm sunacak bir kampanya düzenledi. Tepe Güvenlik, çocuk bakıcılarını takip amaçlı kullanılmak üzere taşınabilir IP kamera kiralama hizmeti sağlıyor. IP kameralar, tek odalı ofis ortamlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılabiliyor.

Bu ürün özellikle bebeğini evde bırakıp işe gitmek zorunda kalan anneler ya da geniş bir alana sahip olmayan işyerlerinin izlenmesi için cep telefonu üzerinden pratik bir takip sistemi sunuyor. Kampanya kapsamında Nisan ayında Tepe Güvenlik müşterisi olanlar, ayda yalnızca 10 TL fark ile alarm sistemlerine ek olarak IP kamera da kiralayabiliyor.

Sistemin kullanılabilmesi için ortamda Wi-Fi (kablosuz internet) olması yeterli. Tüm kampanyanın içeriği ve detayı ile tüketicilere sahada keşif ve teknik destek sağlamak için eğitimli ve bilgili bir danışman ekibi de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.