ASUS ZenFone Max Pro Türkiye'de

ASUS, kesintisiz bir akıllı telefon deneyimi arayanlar için iki güne kadar pil ömrü sunan, yüksek performanslı, çift arka kameralı ve çift SIM kart destekli ZenFone Max Pro'yu Türkiye'de 2.399 TL fiyatla ön siparişe açılıyor. 20 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada.com üzerinden ön satışa sunulacak olan ZenFone Max Pro, sonrasında 2.699 TL’den piyasaya sürülecek.

Enerjiyi verimli kullanan sekiz çekirdekli yeni nesil Snapdragon 636 işlemcisi ve yüksek kapasiteli 5000mAh pili sayesinde tek şarjla uzun süre kullanım sağlayan ZenFone Max Pro, maksimum oyun ve eğlence deneyimi sunuyor.

Saf Android deneyimi sunmak için Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte gelen telefon, yenilenen kullanıcı arayüzüyle üretkenliği artırıyor. Yüz tanıma özelliği sadece ekrana bakarak telefon kilidini açma imkanı tanırken, arkada yer alan parmak okuyucusu da cihazı tek dokunuşla anında kullanıma hazır hale getiriyor.

Göz alıcı mobil deneyim

Ultra geniş ekran oranı ve akıllı amfiye sahip yüksek kaliteli hoparlörleri sayesinde ZenFone Max Pro ile video izlemek ve oyun oynamak bambaşka bir keyif haline geliyor. İki ayrı uygulamayı büyük ve geniş ekranda zahmetsizce yan yana çalıştıran kullanıcılar, böylelikle aynı anda birden fazla görevi yürütebiliyor.

Hafif metal gövdesi ve kenarsız, tam görünümlü ekranıyla seçkin bir tasarıma sahip olan ZenFone Max Pro, güçlü donanımı ve gelişmiş ses sistemiyle oyun ve eğlence deneyimini zirveye taşıyor. Yüksek performansı sayesinde her dokunuşa en hızlı şekilde tepki veren ZenFone Max Pro, günlük kullanımda en zorlu görevleri zorlanmadan tamamlıyor. Üstün bir renk doğruluğu sunan telefon, görüntüleri kusursuzca işleyen teknolojisi sayesinde çok daha canlı görselleri ve gelişmiş 3D grafikleri ekrana taşıyor.

Tek şarjla iki sezon kesintisiz dizi keyfi

ZenFone Max serisinin pil ömründeki rakipsiz başarısını bir adım ileri taşıyan ZenFone Max Pro, teknoloji tutkunlarına en iyi oyun ve eğlence deneyimini en uzun süre yaşatmak için çok yüksek kapasiteli bir pili kompakt bir tasarıma sığdırmayı başardı. Bu sayede tek şarjla 20 saate kadar online video izlemek mümkün oluyor. Diğer bir deyişle, kullanıcılar ZenFone Max Pro'yu bir kere şarj edip, sevdikleri dizinin neredeyse iki sezonunu birden kesintisiz izleyebiliyor. Oyun severler ise 10 saate varan kesintisiz oyun deneyiminin keyfini çıkarıyor.

Her çekimde büyüleyici kareler için çift arka kamera

ZenFone Max Pro'nun gelişmiş çift kamera sistemi, mobil fotoğrafçılığı en üst seviyeye çıkarıyor. Arka kamera göz açıp kapayıncaya kadar nesnelere odaklanırken, yüksek çözünürlüklü sensör ve kaliteli lensleri sayesinde her seferinde en net fotoğrafı yakalamak mümkün oluyor. Telefonun arka tarafında yer alan ikinci kamera ise sanatsal bir "bokeh" efekti yakalayacak şekilde alan derinliği sağlamak, eşsiz portreler ve yakın çekimler elde etmek için kullanılıyor. Böylelikle arka planlı bulanıklaştırıp, odaktaki nesneyi göz alıcı biçimde ortaya çıkarmak kolaylaşıyor.

ASUS ZenFone Max Pro, 20 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada.com üzerinden 2.399 TL fiyat etiketiyle ön satışa sunulacak, sonrasında ise 2.699 TL’den piyasada olacak.

ASUS ZenFone Max Pro özellikleri

Ekran: 6 inç, Full HD + (2160 x 1080)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (1,8 GHz 8 çekirdeli işlemci)

RAM: 4GB

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 13 MP / 5 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Saf Android deneyimi)

Diğer Özellikler: Çift SIM kart desteği(Üçlü yuva, 2TB a kadar yukseltilebilir) 2.5D eğimli ekran, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, NXP akıllı amfiye sahip hoparlör