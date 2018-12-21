İpek Mobilya, Müşterilere özel ürünler üretiyor

İpek Mobilya Genel Müdürü Mustafa Arslan, sahip oldukları güçlü Ar-Ge ekibiyle çalışarak, müşterilerinin talep ettikleri modeller oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Koltuk ve kanepe ağırlıklı üretim gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Arslan, “Ağırlıklı olarak pastel renkli ürünlerimiz daha çok ilgi görüyor. Modüler grupta özellikle beyaz renkli yemek ve yatak odası gruplarımıza ilgi daha fazla. Görsellik, konfor, ergonomiklik ve fonksiyonel özelliklerle donanımlı ürünler yapmaya gayret ettik. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğunda yatabileceği, ihtiyaç duyduğunda konforlu bir şekilde misafir ağırlayabileceği tarzda ürünlere önem verdik. Bu modelleri çoğaltmaya çalıştık” dedi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE KAMPANYASI SON DERECE OLUMLU”

‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kampanyasını son derece olumlu bulduğuna değinen Mustafa Arslan, “Enflasyonla mücadele kampanyası, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin aşılması adına önemli. Sektörümüz ciddi ve dış ticaret hacminde açık vermeyen bir sektör. 2,5 milyar dolar ihracatı ve 500 milyon dolar ithalatı olan bir sektörüz. Yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir cari fazlamız var. Daralan iç pazarda enflasyonla mücadele programı ve KDV indirimi ile ilgili sektör ivme kazandı. Biz de İpek Mobilya olarak bu durumdan istifade ediyoruz. Şu anda satışlar beklentilerimizin üzerinde seyrediyor. Bundan sonraki süreçte de artacağını düşünüyorum. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında biz de devletimizin öngördüğü yüzde 10 indirim uyguluyoruz. İndirimimizin süresini de devletimizin uygun göreceği süreçte devam ettireceğiz. KDV indiriminin etkileri olumlu bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Döviz kurunun yükselmesinin kendilerini ilk etapta etkilediğini kaydeden Mustafa Arslan, “Ciddi anlamda bir belirsizlik ve panik sözkonusu oldu. Ama yavaş yavaş artık normale dönmeye başladı. Ancak dövizden kaynaklı indirimin henüz girdilerini hissetmiş değiliz. Önümüzdeki günlerde bunun olumlu bir şekilde yansıyacağı ve fiyatlara da etki edeceği kanaatini taşıyoruz” şeklinde konuştu.

“FUARDAN ÇOK MEMNUN KALDIK”

Furniture Fuarı’nın güzel ve verimli geçtiğini belirten Mustafa Arslan, yurtiçi yurtdışı katılımcılardan gayet memnun olduklarını ifade etti. Ağırlıklı olarak sektörde pastel renklerin ve ticari ürünlerin ilgi gördüğüne değinen Mustafa Arslan, “Furniture Fuarı’nda yurtdışından gelen katılımcı sayısı çok fazla. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Fuar için önemli, güzel tasarımlarla kendimize ait ve kendi çizgimizde ürünler yaptık. Mimari desteklerimizle ve kendi çizimlerimizle güzel ürünler tasarladık ve fuara gelen ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldık. MOSDER’in düzenlediği fuarın bu yıl ikincisi yapıldı. Geçen seneye oranla katılım daha yoğun gerçekleşti. İpek Mobilya olarak fuardan çok memnunuz. Gerek yurtdışı firmaları gerekse yurtiçi firmalar, tüm markaları bir arada görme fırsatı buluyorlar ve bayilik için görüşmeler yapıyorlar” açıklamasını yaptı.

İpek Mobilya olarak Furniture Fuarı’na dört tekil ürün; iki genç odası ve iki yatak bazasından oluşan ürünlerle katıldıklarını söyleyen Mustafa Arslan, “Fuara tamamen hedef kitlemize uygun, ergonomik ürünlerle katıldık. Ürünlerimizin tamamı tüketicilerimizin arzu ettiği tarzda modellerden oluşuyor. Ürünlerimize fuarda yoğun bir ilgi var” dedi.