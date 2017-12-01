İAÜ öğrencilerinden Yedikule Hayvan Barınağı’na ziyaret

Türkiye’de gün geçtikçe derinleşen sokak hayvanları sorunu tartışıladursun, sahipsiz hayvanların toplanıp yerleştirildiği barınaklarda da durum pek iç açıcı değil. Ancak Yedikule’de, bir grup hayvanseverin tamamen gönüllülük esasına göre kurduğu Yedikule Hayvan Barınağı’nda durum biraz daha farklı. Burada sahipsiz hayvanlar, nispeten daha iyi şartlarda barınıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Etik ve Hayvan Hakları Kulübü ile yine üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi (Dentaydın) öğrencilerinden oluşan Dişe Dokunur İşler Kulübü’nün ortaklaşa etkinliği, burada bulunan sahipsiz hayvanlar için umut ışığı oldu. Çeşitli yardım malzemeleriyle barınağı ziyaret eden öğrenciler, unutulmaz bir deneyim yaşadı.



400 PİTBULL REHABİLİTE EDİLİYOR

Daha önceden kendi aralarında organize olduktan sonra barınak yetkilileriyle irtibata geçip ziyareti planlayan öğrenciler, barınaktan içeri girer girmez büyük şok yaşadıklarını söylediler. “Gördüğümüz çoğu hayvanın uzuvları eksikti” diyen öğrenciler şunları söyledi: “Tinerciler tarafından ateşe verilen Pitbull cinsi bir köpek gördük. Son anda ölümden kurtarılmış. Ancak bir daha tüyleri çıkmayacakmış. Buna benzer durumda yaklaşık 3 bin köpek ve 300-500 kadar da kedi var barınakta. Örneğin ziyaret esnasında bir bölüme girmemize izin verilmedi. Nedenini sorduğumuzda bu bölümde dövüş köpeği olarak kullanılmış 400 kadar Pitbull olduğunu, rehabilite edildiklerini ve güvenlik açısından girişlere izin veremediklerini söylediler. Fatih Belediyesi’nin arazi tahsisi ve elektrik, su gibi destekleri var. Onun dışındaki bütün masrafları barınak yetkilileri kendileri karşılıyor. Biz de aslında barınak ziyaretini çevre temizliği kapsamında değerlendirmiştik. Ancak bu durumu öğrenince mama, gazete ve bakım malzemesi gibi ürünler alarak ziyarete gittik. Bu bizim için bir çeşit tanışma ziyareti oldu. Yakın zamanda periyodik hale getireceğiz.” Barınak çalışanlarının gerek kendilerine, gerekse barınaktaki hayvanlara yaklaşımının son derece olumlu olduğunu ifade eden öğrenciler, “Barınaklarda bu durumda binlerce sahipsiz hayvan var. İlgiye ve sevgiye açlar. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı tek bir yerle de sınırlandırmadan yürütmeyi amaçlıyoruz” dediler. İstanbul Aydın Üniversitesi Etik ve Hayvan Hakları Kulübü, daha önce de Maçka Demokrasi Parkı’nda elverişsiz koşullarda yaşamaya çalışan sokak hayvanları için yuva ve mama yardımı gibi çalışmalarda bulunmuştu.