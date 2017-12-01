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Çin Başbakanı Li Keqiang Bill Gates ile görüştü

01 Aralık 2017 Cuma 11:43
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Çin Başbakanı Li Keqiang, Beijing’de ABD’li bilişim ve yazılım devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i kabul etti.

Çin Başbakanı Li Keqiang Bill Gates ile görüştü
 Li Keqiang görüşmede, Çin ile ABD arasında yeni kuşak nükleer elektrik teknolojisi araştırma ve geliştirme çalışmaları alanında iyi bir işbirliğinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Li Keqiang, iki ülke arasında ortak sermayeli bir şirketin kurulduğunu ve şirketin hisselerini eşit paylaşan tarafl arın, fi kri mülkiyet haklarının da eşit olması konusunda anlaştığını dile getirdi. Söz konusu girişimin, Çin ile ABD arasında ileri teknoloji alanındaki işbirliğinde bir atılım niteliği taşıdığına işaret eden Li Keqiang, iki ülke arasındaki işbirliği sayesinde karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç elde edileceğine inandığını belirtti. Bill Gates ise, yeni kuşak nükleer elektriğin, enerji teknolojisinin gelecekteki gelişme süreci açısıdan çok önemli olduğuna dikkat çekti. Gates, bu nedenle enerji tedariki temizliğinin ve güvenliğinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Bill Gates son olarak, Çinli işletmelerle işbirliğine büyük değer verdiklerini ve Çin’in zengin personel kaynağından faydalanarak, açık bir tavırla işbirliği hayalini güzel bir gerçeğe dönüştürmeye hazır olduklarına işaret etti.
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