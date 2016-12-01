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Türk lojistik Firması Hollanda pazarına açılıyor

01 Aralık 2016 Perşembe 15:17
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Hollanda Türk yatırımcılara istihdam sağlamaya devam ediyor. Global arenada gerçekleştirdiği yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Barsan Global Logistics, Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) aracılığı ile Hollanda’ya yatırım gerçekleştirecek

Türk lojistik Firması Hollanda pazarına açılıyor
Avrupa pazarına açılmak isteyen firmaların adeta geçiş noktası haline gelen Hollanda, gerek AB üyesi olma, gerekse turizm ve ticaretin başkenti haline gelmesiyle Türk yatırımcıları kendisine çekiyor. Birçok farklı sektörden şirketin Hollanda’da istihdam sağlamasına ve Avrupa markası haline gelmesine aracılık hizmeti veren Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA), lojistik sektöründe hizmet veren Barsan Global Logistics’in yatırım başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Hedef: Avrupa’da daha da büyümek! Daha önce Macaristan, Belçika, Kanada ve Brezilya gibi ülkelere yatırım gerçekleştiren Barsan Logistics, 2016 yılının ortasında Hollanda’ya yatırım için ilk adım attı. Hollanda Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren NFIA aracılığıyla gerçekleştirdiği başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şirket, 2017 ilk çeyreğinde faaliyetlerine başlamayı planlıyor. İlk olarak Hollanda’da kara, hava ve deniz taşımacılığı alanında istihdamı ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek Barsan Global Logictics’in hedefi ise global arenadaki gücünü Avrupa ülkelerinde daha da hissettirmek.
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