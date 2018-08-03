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"Beyninizi değiştirin sağlığınız değişsin"

Yazar ve Teorisyen Barış Muslu, “Tıbbi bir hizmet vermiyoruz. NeuroFormat tekniğiyle beynin iyileşme mekanizmasını kendi kendine çıkarmasını sağlıyoruz. Ekibimizde sadece psikologlar görev yapıyor” diyor.

"Beyninizi değiştirin sağlığınız değişsin"

Yazar ve Teorisyen Barış Muslu, “Tıbbi bir hizmet vermiyoruz. NeuroFormat tekniğiyle beynin iyileşme mekanizmasını kendi kendine çıkarmasını sağlıyoruz. Ekibimizde sadece psikologlar görev yapıyor” diyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:18
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"Beyninizi değiştirin sağlığınız değişsin"

ReCrea Academy, Yazar ve Teorisyen Barış Muslu tarafından 2015 yılında oluşturduğu yepyeni bir yapı. Barış Muslu, ReCrea Academy’de başta NeuroFormat olmak üzere, insan hayatını iyileştiren, zenginleştiren bir çok danışmanlık ve eğitim hizmetini veriyor. Yoga, meditasyon, renk danışmanlığı, aylık verilen toplu NeuroFormat eğitimleri bunlardan sadece bazıları. Çok yakında ReCrea Academy’de çocukların eğitim hayatlarına büyük katkı sağlayan bir başarı sistemi başlatacaklarını söyleyen Barış Muslu, “Burada başarılı olmaları için onlara format atacağız” diyor. Yazar ve Teorisyen Barış Muslu, NeuroFormat tekniğiyle ilgili EKOVİTRİN’in sorularını yanıtladı.

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Son Güncelleme: 03.08.2018 14:56
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