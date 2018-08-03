"Beyninizi değiştirin sağlığınız değişsin"

ReCrea Academy, Yazar ve Teorisyen Barış Muslu tarafından 2015 yılında oluşturduğu yepyeni bir yapı. Barış Muslu, ReCrea Academy’de başta NeuroFormat olmak üzere, insan hayatını iyileştiren, zenginleştiren bir çok danışmanlık ve eğitim hizmetini veriyor. Yoga, meditasyon, renk danışmanlığı, aylık verilen toplu NeuroFormat eğitimleri bunlardan sadece bazıları. Çok yakında ReCrea Academy’de çocukların eğitim hayatlarına büyük katkı sağlayan bir başarı sistemi başlatacaklarını söyleyen Barış Muslu, “Burada başarılı olmaları için onlara format atacağız” diyor. Yazar ve Teorisyen Barış Muslu, NeuroFormat tekniğiyle ilgili EKOVİTRİN’in sorularını yanıtladı.

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