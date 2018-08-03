"3 YILDA 7 KAT BÜYÜDÜK"

Azerbaycan merkezli PASHA Grubu tarafından 2015 yılında satın alınan PASHA Bank, üç yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’de 7 kat büyüyerek önemli bir başarıya imza attı. 2018 yılında 1,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan PASHA Bank, kurumsal krediler ve proje finansmanı alanlarında yoğunlaşırken, yatırım bankacılığı ürünleri ile de müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. PASHA Bank, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçgeninde, bölgede yatırım yapan işletmelere rehberlik sağlarken, girişimcilere yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet sunuyor ve bölgede akla gelen ilk banka olmayı hedefliyor. PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, PASHA Bank’ın yatırımları ve hedefleri ile yatırım bankacılığı hakkında EKOVİTRİN’in sorularını cevaplandırdı.

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