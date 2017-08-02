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"TÜRKİYE’DEN KONUT ALANLAR KAZANACAK"

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:36
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Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin: Türk parası değer kaybetti. Yurt dışında döviz kazanan, dövizi olan vatandaşlarımız için Türkiye çok ucuz bir ülke haline geldi. Türkiye’deki konutlar bundan bir buçuk yıl önceki fiyatlara göre dolar bazında yüzde 30 ucuzladı. Bence bu Avrupalı Türkler için bir fırsat.

Temeli 1982 yılında Almanya’nın Aachen şehrinde atılan Şahinler Holding, yenilikçi vizyonu ve insan odaklı yaklaşımıyla büyüyerek, kıtalararası ekonomik ve kültürel bir köprü oldu. Holding bugün, Türkiye’nin yanı sıra; Amerika’dan Ürdün’e, dünyanın çeşitli ülkelerindeki şirketleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şahinler Holding’in bir milyar doları aşan cirosu ve 50 farklı ulustan, 10 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. Holding, tekstilden inşaata, enerjiden turizme, serbest bölge işletmeciliğinden gıda ve bilgi teknolojilerine kadar, bulunduğu her sektörde fark yaratarak, zirvedeki yerini koruyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Kemal Şahin’in sahibi olduğu Şahinler Grubu’nun Almanya’nın Aachen şehrindeki Avrupa merkezinde geçtiğimiz ay önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Şahinler Holding’in yeni girişimi olan “Turhaus Dijital Emlak Platformu” tarafından düzenlenen etkinliğe Almanya’nın farklı kentlerinden çok sayıda seçkin konuk katıldı. Kemal Şahin’i davetlisi olarak biz de Almanya’ya gittik. Uluslararası alanda tanınan bu ünlü işadamımızla yeni projeleri üzerine özel bir röportaj yaptık.

Söyleşinin devamı...
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