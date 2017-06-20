YILIN SAĞLIK KURULUŞU: ACIBADEM

Türkiye’nin saygın ekonomi yayınlarından Ekovitrin dergisinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Starları Ödül Töreni’, WOW İstanbul Convention Center’da gerçekleştirildi. Ekovitrin 16. Yılın Starları Ödül Töreni; iş, siyaset, bürokrasi ve eğitim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Yılın Starları, 1 Şubatta başlayıp, 25 Nisan’da sona eren Yılın Starları Anketi sonucunda belirlendi. Ekovitrin okuyucuları tarafından dijital ortamda kullanılan 463.150 oyla belirlenen Yılın Starları, muhteşem törenle ödüllerini kavuştu. 39 farklı kategoride gerçekleştirilen Yılın Starları Ödül Töreni’ne, yurt içi ve yurt dışından 500 seçkin konuk katıldı.

Ekovitrin’in 2002 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği Yılın Starları Ödül Töreni; ekonomi ve siyaset dünyasının oscarları olarak biliniyor. Yılın Starları Ödül Töreni’ne katılan onur konukları arasında bulunan Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irine Vlah ‘Türk Dünyası Onur Ödülü’nü aldı. ‘Siyaset Onur Ödülü’ne layık görülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ödülünü ise törene katılan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem aldı. ‘Yılın İş adamı’ ödülü Taha Group Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha’ya takdim edilirken, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na, ‘Yılın Sanayicisi’ ödülü verildi. Yılın Şirketi seçilen Artaş Grubu’nun ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya alırken, ‘Yılın Girişimcisi’ ödülü NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’a verildi. Türkiye’de Yılın İş Kadını seçilen Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay adına ödülü Kamu İlişkileri Direktörü Tarık Kapı aldı. Yılın Bankası seçilen Halkbank’ın ödülünü Halkbank Kurumsal iletişim Yönetmeni Özkan Doğan alırken, Yılın Katılım Bankası seçilen Ziraat Katılım Bankası’nın ödülünü Pazarlama Bölüm Başkanı Mustafa Kürşat Çetin’e takdim edildi.



‘Yılın Forex Şirketi’ seçilen GCM Menkul Kıymetler’in ödülünü Genel Müdür Alper Nergiz alırken, ‘Yurt dışında Yılın Şirketi’ seçilen Baktat’ın ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan’a verildi. ‘Avrupa’da Yılın İş Adamı’ ödülünü Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları alırken, ‘Avrupa İş Dünyası Onur Ödülü’nü TDU Kurucu Başkanı Kemal Değirmenci aldı. Yılın Üniversitesi Ödülü’nü Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli birlikte aldılar. Yılın Eğitim Yatırımcısı ödülü Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko’ya verilirken, Yerel Yönetimler Onur Ödülü Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’a takdim edildi. Yurt dışı Lobi Ödülü’nü MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’a verildi.



Gecenin Onur Konukları arasında Macaristan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda JOBBIK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gyöngyösi Marton katıldı. Marton, Macaristan Ana Muhalefet Partisi JOBBİK Başkanı Vona Gabor adına ‘Türk-Macar Dostluk Ödülü’nü aldı. ‘Yılın En Başarılı Franchise Markası’ seçilen Gönül Kahvesi’nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı aldı. ‘Avrupa’da Yılın Şirketi’ seçilen Zigavus Pharma’nın ödülünü CEO Yılmaz Polat ve Genel Müdür Hasan Uygur birlikte aldılar. ‘Fransa’da Yılın İş Adamı’ ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Kalay’a verildi. Yılın Lojistik Şirketi ödülü alan Horoz Lojistik adına Grup Başkanı Gürkan Gürbüz’e takdim edilirken, ‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü SBK Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feridun Özkaraman aldı. Yılın İnovasyon Markası ödülünü Karaca Züccaciye adına Pazarlama Direktörü Galip Bağcı aldı. ‘Yılın Meslek Örgütü’ ödülü MÜSİAD adına Başkan Yardımcısı Kerim Altuntaş’a verildi. ‘İsviçre’de Yılın Üniversitesi’ ödülü ABMS Açık Üniversitesi Kurucusu Rektör Dr. Habib Alsuleyman’a takdim edildi. Yılın Sağlık Kuruluşu ödülünü Acıbadem Hastaneler Grubu adına Genel Müdür Yardımcısı Yasin Topuz alırken, Uluslararası Eğitimde Kalite Ödül’ne layık görülen Horizon Eğitim Grubu Kurucusu Mehmet Gültekin adına ödülü Tarabya İngiliz Okulları Genel Müdürü Janet Willliams İpek aldı. Yılın Markası seçilen OPET’in ödülünü Projeler Koordinatörü Duygu Çakır aldı. Asya’da En Başarılı Türk Şirketi seçilen Polimeks’in ödülünü Satınalma ve Lojistik Koordinatörü Hüseyin Aykanat aldı. Türkiye’de Yılın Yabancı Şirketi olan Vodafone Türkiye’nin ödülünü Kamu Politikaları Kıdemli Müdürü Can Özbek’e verildi. ‘Yılın Enerji Şirketi’ seçilen Çalık Enerji adına ödülü Çalık Enerji Yöneticisi Murad Rahim aldı.



İftar yemeğinin ardından Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’ın konuşmalarının ardından Yılın Starları Ödüllerini aldı. Törene katılan isimlerden biri de Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun oldu. Ekovitrin’i 16 yıldır aralıksız olarak bu muhteşem törenleri düzenlediği için tebrik eden Coşkun, Yılın Starı seçilen isimlere ödüllerini takdim etti.



ABACIOĞLU: MEDYA PATRONLARI GAZETECİ OLMALI

Bu yıl 16. kez düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni’nde açış konuşması yapan Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, “Biz üç gazeteci arkadaş yaklaşık 30 yılı aşkın süredir birbirimizi tanıyoruz ve 21 yıldır aynı şirketin çatısı altında hem kardeş, hem arkadaş, hem ortak olarak yolumuza devam ediyoruz. Aslında medya için medya patronluğu da gazeteciler arasından çıkması lazım, holding patronları arasından değil. Gerçek gazeteciler, medya patronu olduğu zaman ülkede demokrasi daha hızlı gelişir. Bu hususu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum” dedi.



ÖZATA: EKOVTİRİN 40 BİN SATIŞ NOKTASINDA

Ödül gecesinde konuşan Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, globalleşen dünyada inovasyonun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Ekovitrin Dergisi 2 yıl önce yeni bir çalışmayla dünyaya açıldı. 2 yıl içinde geldiğimiz nokta; digital ağları kullanarak 120 ülkede ve 40 bin satış noktasından okuyuculara ulaşma fırsatını yakaladık. Şirketler varlıklarını inovasyonla, dünyada yapılan yenilikleri takip ederek sürdürmek zorunda. Biz de bu zincirin içinde basın yayın sektöründe Ekovitrin dergimizle ve hazırladığımız televizyon programlarının yanı sıra dijital yayıncılıkta hedeflerimizi büyütmeye çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



KOÇAK: YILIN STARLARI 463 BİN 150 OYLA BELİRLENDİ

Yılın Starları Ödül Töreni’nde konuşan Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, 16’ıncısı düzenlenen geleneksel "Yılın Starları Anketi"nin 463 bin 150 oyla sonuçlandığını belirterek 1 Şubat’ta başlayan yarışın, 25 Nisan’da tamamlandığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekovitrin okuyucuları, Ekovitrin haber sitesindeki anket formunu doldurarak oylarını kullandılar. Dünyanın dört bir yanından anketimize katılım oldu. Yaklaşık 3 ay süren anket sonucunda ‘Yılın Starları’ belirlendi. Yılın Starları Anketi, kullanılan oy sayısı ve coğrafya dikkate alındığında dünyanın en geniş katılımlı anketi ve kamuoyu araştırması niteliğini taşıyor. Bu yıl 16.’sını takdim edeceğimiz Geleneksel Yılın Starları Ödülleri’ni hak edenleri yürekten kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Daha ilk sayımızdan itibaren pozitif yayın politikamızla sanayicilerimize, iş adamlarımıza, girişimcilerimize destek olduk, onların başarı hikayelerini kamuoyuna yansıtmaya gayret ettik. Türk dünyası başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesiyle Türkiye arasında köprüler kurduk. Ekovitrin dergisi, yayın hayatına başladıktan sonra kısa süre içinde Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde tanındı, ekonomi dergiciliğinde bir marka haline geldi."



16. YILIN STARLARI ÖDÜLÜNÜ ALANLAR

Siyaset Onur Ödülü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Yılın Sanayicisi, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu

Yılın İş Adamı, Taha Kargo Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha

Yılın Şirketi / Artaş Grubu

Yılın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi

Yılın Eğitim Yatırımcısı, Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko

Yılın Girişimcisi, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur

Yılın CEO’su, İGA Havalimanları İnşaat CEO’su Yusuf Akçayoğlu

Yılın Bankası, Halkbank

Yılın İnovasyon Markası, Fıne Pearl İnci Serisi İle Karaca Zücaciye

Yurt Dışında En Başarılı Türk Şirketi, Baktat

Avrupa’da Yılın İş Adamı, Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları

Fransa’da Yılın İş Adamı, Kalay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Kalay

Avrupa’da Yılın Şirketi, Zigavus Pharma

Asya Da Yılın Başarılı Türk Şirketi, Polimeks Holding

Uluslararası Eğitimde Kalite Ödülü, Horizon Eğitim Grubu - Mehmet Gültekin

İsviçre’de Yılın Üniversitesi, İsviçre ABMS Açık Üniversitesi

Yılın Lojistik Şirketi, Horoz Lojistik

Yılın Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Yılın En Başarılı Franchise Marka Ödülü, Gönül Kahvesi

Yılın Forex Şirketi, GCM Menkul Kıymetler

Yılın Markası, Opet

Yılın Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Türkiye’de Yılın Yabancı Şirketi, Vodafone Türkiye

Yılın Sağlık Kuruluşu, Acıbadem Sağlık Grubu

Yılın Meslek Örgütü, Müsiad

Yılın Enerji Şirketi, Çalık Enerji

Yılın ihracatçısı, Vestel

Sosyal Sorumluluk Ödülü, SBK Holding

Yılın İş Kadını, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay

Yerel Yönetim Onur Ödülü, Dr. H. Handan Toprak Benli

İş Dünyası Onur Ödülü, Egedemir Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erdem

Avrupa İş Dünyası Onur Ödülü, Türk Alman İşadamları Birliği Berlin Brandenburg Kurucu Başkanı Kemal Değirmenci

Türk Dünyası Onur Ödülü, Gagvuzya Cumhurbaşkanı Irına Vlah

Türk-Macar Dostluk Ödülü, Macaristan Ana Muhalefet Partisi Başkanı / Vona Gabor

Yurt Dışı Lobi Ödülü, Macaristan / Fadıl Başar



