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Başarılı sanatçı Sıla’ya portre sürprizi

05 Aralık 2017 Salı 13:35
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Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği ve kariyerinin 10. yılına özel gerçekleştirdiği “ON’dan Kalan” konser serisine Aralık ayında da hız kesmeden devam ediyor. Serinin 6. konserinde de TİM Show Center’ı soğuk havaya rağmen hınca hınç dolduran Sıla, yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Başarılı sanatçı Sıla'ya portre sürprizi
 10. sanat yılını “ON’dan Kalan” konserler serisiyle kutlayan Sıla, dün akşam TİM Show Center’da seyircisiyle buluşarak yine unutulmaz bir sahne performansına imza attı. Serinin altıncı konserini gerçekleştiren başarılı sanatçı, soğuk havaya kendisini yalnız bırakmayan seyircisiyle en güzel şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Bekar şarkılar, platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar, ayrıldılar ve partili şarkılar olmak üzere 6 farklı konseptte topladığı şarkılarını, muhteşem sahne performansıyla pekiştiren güzel sanatçı, Balmain ve Rouland Mouret marka kıyafetleri ile de göz doldurdu.
17 Yaşındaki Hayranı Sıla’yı Resmetti…
Öte yandan konser sonunda çok özel bir sürprizle karşılaşan Sıla, duygu dolu anlar yaşadı. Batmanlı güzel sanatlar lisesi öğrencisi olan genç hayranı Jiyan Baytar’ın kendisi için yaptığı yağlı boya tabloyu görünce son derece mutlu olduğu gözlenen başarılı sanatçı, 17 yaşındaki genç hayranına teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir süre resmi inceleyen ve yetenekli hayranı ile sohbet eden Sıla, genç Jiyan’ın Batman’da bir konser vermesi yönündeki taleplerine ise ‘’İnşallah… Neden olmasın.’’ yanıtını verdi.

ON'dan Kalan Şarkılar ile binlerce hayranını mest eden Sıla, 10 Aralık'ta İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda hayranları ile buluşacak. Karşıyaka'nın ardından 18-19 Aralık'ta yeniden Tim Show Center'de sahne alacak olan başarılı sanatçı, seriyi iki gece peş peşe vereceği konserle taçlandıracak.

Basın Bülteni
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