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Mevsimin tadı BigChefs’te!...

Damaklarda iz bırakan lezzetleriyle, bulunduğu tüm lokasyonlarda vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen BigChefs, menüsüne en güzel bahar ve yaz lezzetlerini ekledi. Taze, doğal ürünlerle hazırlanan yaz salataları, kase ve fırında hazırlanan lezzetlerin yanı sıra; menüsüne nachos çeşitleri ve yeni pizza seçenekleri ekleyen BigChefs, misafirlerini mevsime çok yakışacak tatlarla ağırlıyor. BigChefs’in yeni menüsünde glutensiz ve laktozsuz yiyecek içecek çeşitleri de yerini alıyor.

Mevsimin tadı BigChefs’te!...

Damaklarda iz bırakan lezzetleriyle, bulunduğu tüm lokasyonlarda vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen BigChefs, menüsüne en güzel bahar ve yaz lezzetlerini ekledi. Taze, doğal ürünlerle hazırlanan yaz salataları, kase ve fırında hazırlanan lezzetlerin yanı sıra; menüsüne nachos çeşitleri ve yeni pizza seçenekleri ekleyen BigChefs, misafirlerini mevsime çok yakışacak tatlarla ağırlıyor. BigChefs’in yeni menüsünde glutensiz ve laktozsuz yiyecek içecek çeşitleri de yerini alıyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:34
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Mevsimin tadı BigChefs’te!...

Değişen mevsimle birlikte yeme-içme alışkanlıklarımız da farklılık göstermeye başlıyor. Hafif lezzetlere eğilimimiz artarken, damaklarımız arada sırada kaçamaklar yapmak, uzayan akşamlarda yoğun tatlara yönelmek istiyor. BigChefs, mevsimin getirdiği bu değişime uyum sağlayarak, menüsüne eklediği tatlarla yine bağımlılık yaratıyor. İlkbahar-Yaz menüsü; bahar renkleri gibi rengarenk, leziz, sağlıklı, yiyecek ve içecekleriyle, güne canlılık ve mutluluk katıyor. BigChefs, uluslararası yemeklerin eşsiz karışımı ile titizlikle hazırladığı yeni menüsünde, ferahlatıcı lezzetler ve en taze mevsimlik yemeklerle, size arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte keyifli bir yemek deneyimi sunuyor.  

Hafif lezzetlerin dayanılmaz çekiciliği

BigChefs, tadına doyulmaz pek çok seçeneğin yer aldığı yeni menüsünde, doyurucu, sağlıklı öğünlerle, yiyecek-içecek dünyasının yeni trendini sofralara taşıyor. İlkbahar-yaz menüsünde de Toprağın Kadınlarından Sofralara projesi kapsamında, yerel kadın üreticilerden aldığı doğal ve taze ürünlere yer veren BigChefs, kuskus, pirinç, kuşburnu marmelatı, domates salçasını, birlikte çalışmaya başladığı kadın üreticilerden tedarik ediyor. 

Kahvaltı severler zengin kahvaltı çeşitleri arasında seçim yapmakta zorlanırken, Semizotlu Ayran Aşı Çorbası yaz serinliğini sofralara taşıyor. Menüde doyurucu hafif lezzetlerin başlangıcı Mücver Somon Tartine ve Kaytaz Bruschetta’nın ardından, taze sebze ve yeşillikleriyle hazırlanmış salatalar sunuluyor. Mevsim malzemelerinden hazırlanmış kaseler ise hafif ama doyurucu favori öğün olarak, damaklarda kalıcı tatlar bırakıyor.

Menü; Avokado Egg Burger ve mücverden yapılmış Mücburger (ekmeksiz burger), “Fırından” bölümünde zengin soslarla hazırlanmış Kağıtta Portakallı ve Zencefilli Levrek ve Kağıtta Sebze Türlüsü ile misafirleri memnun etmeye devam ediyor. Nefis bir akşam atıştırmalığı olan Nachos’larla akşam keyfi çoğalıyor.   

Glutensiz ve detoks içecekler

BigChefs’in yeni menüsüne, glutensiz, laktozsuz, detoks içecekler katılıyor. Yoğurt- laktozsuz süt ya da yoğurt-kefir karışımlarıyla hazırlanan doyurucu, sağlıklı içecekler, hem göze hem damağa hitap ediyor.

En “tatlı” hikayeler  

Tatlı menüsünde yer alan Çikolatalı Markiz, özel günlere yakışacak, dikkat çekici bir tarif. Yaz tatlılarından Chia Tea Latte ve Muhallebili Kek ile Fırınlanmış Marshmallow ise mutlaka denenmesi gereken renkli seçenekler arasında.

BigChefs bu mevsim de aşkla hazırladığı özgün yemekleriyle, her zaman olduğu gibi keyif veren sabah kahvaltılarından neşeli öğle yemeklerine, sohbetine doyulmaz kahve molalarından en güzel akşam yemeklerine, günün her saatinde misafirlerini özenle ağırlamaya devam ediyor.

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