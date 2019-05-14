Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Yale’in özel kilidi ile bisikletler koruma altında!

Bisiklet hırsızlığı dünya çapında süregelen bir problem. Her yıl Avrupa'da çalınan bisiklet sayısı yaklaşık 3,5 milyon civarında, yani her bir dakikada altı bisiklet çalınıyor! Yeni Yale bisiklet kilidi serisi ise bisikletinizi kilitlediğinizden emin olmanızı sağlarken özel tasarımıyla bisiklet hırsızlığına karşı mücadele etmenize yardımcı oluyor.

Yale’in özel kilidi ile bisikletler koruma altında!

Bisiklet hırsızlığı dünya çapında süregelen bir problem. Her yıl Avrupa'da çalınan bisiklet sayısı yaklaşık 3,5 milyon civarında, yani her bir dakikada altı bisiklet çalınıyor! Yeni Yale bisiklet kilidi serisi ise bisikletinizi kilitlediğinizden emin olmanızı sağlarken özel tasarımıyla bisiklet hırsızlığına karşı mücadele etmenize yardımcı oluyor.

14 Mayıs 2019 Salı 18:29
1263 Okunma
Yale’in özel kilidi ile bisikletler koruma altında!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerek boş zamanlarda rahatlamak gerek işe veya okula gitmek için yapılan günlük yolculuklarda bisiklet kullanımı artıyor. Ancak bisiklet yolculuklarının keyfini sürmeye engel olan bisiklet hırsızlıkları, en sık yaşanan hırsızlık vakalarının başında geliyor. Öyle ki, istatistikler Avrupa’da dakikada altı bisiklet çalındığını gösteriyor. Yale’in yeni, yüksek performanslı bisiklet kilitleri ise bisikletleri üst düzeyde korumaya olanak tanıyor.

Bisikletinizi Yale ile kilitleyin!

Dünyanın en çok tercih edilen kilit markası Yale’in yeni bisiklet kilidi serisi tamamen özel tasarım kablo, zincir ve U kilidi içeriyor. U kilidin sahip olduğu patentli dört noktalı kilit, maksimum çekme koruması sağlayan sağlam çapraz çubuk ve ultra sert şasi sayesinde, kilit kesilmelere ve darbelere karşı maksimum dayanıklılık sağlıyor.

U kilitler, çapraz kilitler, kelepçeler ve kablo kilitleme başlıkları üzerindeki yeni çift kauçuk kaplama, bisikletin boyasını korumaya yardımcı olurken metal ve kalın kauçuk uç kapaklar darbelere ve çarpmalara karşı koruma sağlayarak hasarı minimum seviyeye indiriyor.

Her bir kablo kilidinin hem kablosu hem de aksamı üzerinde bulunan sert vinil kaplaması uzun süre dayanıklılık ve koruma sunarken özel olarak işlenen zincir kapakları ise iyi görünümün uzun süre korunmasına olanak tanıyor.  Üstelik, yeni anahtar yatağı kilidi sudan, kirden ve kum tanelerinden de uzak tutuyor.

Yale yeni bisiklet kilitleri serisi hakkında daha detaylı bilgi için www.yale.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

​​​​​​​

X

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei'nin ABD şirketlerinden alışverişi yasaklandı
Huawei'nin ABD şirketlerinden alışverişi yasaklandı
Canon’dan dünyanın en hafif DSLR’ı: EOS 250D
Canon’dan dünyanın en hafif DSLR’ı: EOS 250D
Mitsubishi Electric’ten Çevreye Dost İleri Teknolojiler
Mitsubishi Electric’ten Çevreye Dost İleri Teknolojiler
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim