Yale’in özel kilidi ile bisikletler koruma altında!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerek boş zamanlarda rahatlamak gerek işe veya okula gitmek için yapılan günlük yolculuklarda bisiklet kullanımı artıyor. Ancak bisiklet yolculuklarının keyfini sürmeye engel olan bisiklet hırsızlıkları, en sık yaşanan hırsızlık vakalarının başında geliyor. Öyle ki, istatistikler Avrupa’da dakikada altı bisiklet çalındığını gösteriyor. Yale’in yeni, yüksek performanslı bisiklet kilitleri ise bisikletleri üst düzeyde korumaya olanak tanıyor.

Bisikletinizi Yale ile kilitleyin!

Dünyanın en çok tercih edilen kilit markası Yale’in yeni bisiklet kilidi serisi tamamen özel tasarım kablo, zincir ve U kilidi içeriyor. U kilidin sahip olduğu patentli dört noktalı kilit, maksimum çekme koruması sağlayan sağlam çapraz çubuk ve ultra sert şasi sayesinde, kilit kesilmelere ve darbelere karşı maksimum dayanıklılık sağlıyor.

U kilitler, çapraz kilitler, kelepçeler ve kablo kilitleme başlıkları üzerindeki yeni çift kauçuk kaplama, bisikletin boyasını korumaya yardımcı olurken metal ve kalın kauçuk uç kapaklar darbelere ve çarpmalara karşı koruma sağlayarak hasarı minimum seviyeye indiriyor.

Her bir kablo kilidinin hem kablosu hem de aksamı üzerinde bulunan sert vinil kaplaması uzun süre dayanıklılık ve koruma sunarken özel olarak işlenen zincir kapakları ise iyi görünümün uzun süre korunmasına olanak tanıyor. Üstelik, yeni anahtar yatağı kilidi sudan, kirden ve kum tanelerinden de uzak tutuyor.

Yale yeni bisiklet kilitleri serisi hakkında daha detaylı bilgi için www.yale.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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