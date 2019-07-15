Çin’de yapay zeka büyüklüğü 10 milyar doları aşacak

Çin İnternet Derneği (ISC) dün yaptığı açıklamada, Çin’deki yapay zeka pazar ölçeğinin 2020’de 71 milyar yuana (10.3 milyar dolara) ulaşmasının beklendiğini duyurdu. ISC raporunda, Çin’deki yapay zeka pazar ölçeğinin 2019 yılında 50 milyar yuana ulaşacağı öngörülüyor. 2018 yılında bu rakam yüzde 52.8 artışla 33.9 milyar yuan olmuştu.



Çin’in küresel yapay zeka endüstrisindeki pazar payı, 2017’de yüzde 9,41'den 2018’de yüzde 12,56'ya yükseldi. 2018 sonu itibarıyla, Çin’in küresel 15 bin 916 yapay zeka şirketinin beşte birinden fazlasını oluşturan 3 bin 341 yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirket bulunuyor.



Raporda yer alan verilere göre, Çin’in bulut bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti pazarları 2018’de sırasıyla 90.7 milyar yuan, 540.5 milyar yuan ve 1.2 trilyon yuana ulaştı.