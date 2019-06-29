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Aon, bu yıl da özel bir kutlamayla yaza “merhaba” dedi

Aon çalışanları ve Türk sigorta sektörünün önde gelen isimleri Aon’un geleneksel yaza merhaba partisi Aon Welcome Summer Party’de buluştu.

Aon, bu yıl da özel bir kutlamayla yaza “merhaba” dedi

Aon çalışanları ve Türk sigorta sektörünün önde gelen isimleri Aon’un geleneksel yaza merhaba partisi Aon Welcome Summer Party’de buluştu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:31
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Aon, bu yıl da özel bir kutlamayla yaza “merhaba” dedi

Aon’un her yıl düzenlediği ‘Aon Welcome Summer Party’ bu yıl 14 Haziran’da Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşti. Aon Türkiye Eş CEO’ları Selda Oknas ve Ferhan Özay’la birlikte Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino’nun da katıldığı partide, Aon çalışanları ve sigorta sektöründen özel davetliler keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz şehirlerinin dokusu ve ambiyansının hissedildiği parti, özel konseptiyle de davetlilerin beğenisini kazandı. Boğaz’ın büyülü atmosferinde kışın stresini atan davetliler, müziğin ve yazın ritmiyle doyasıya eğlendi.

Son Güncelleme: 29.06.2019 12:32
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